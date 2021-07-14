رقم قياسي جديد لإصابة كورونا اليومية في كوريا الجنوبية

محمد الفلاح - الأربعاء 14 يوليه 2021

سجلت كوريا الجنوبية رقما قياسيا جديدا لعدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا، حيث أحصت 1615 حالة، فضلا عن تسجيل حالتي وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وقالت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إن إجمالي الحالات المسجلة في البلاد ارتفع بذلك إلى 171911، بينما بلغت حصيلة الوفيات 2048 حالة.

وأشارت الوكالة إلى تزايد حالات الإصابة بسلالة دلتا المتحورة وتباطؤ عملية التطعيم في وقت تشهد فيه كوريا الجنوبية موجة رابعة من تفشي وباء كورونا، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأضافت يونهاب أن هذا هو اليوم الثامن على التوالي الذي تتخطى فيه الإصابات اليومية المسجلة عتبة الـ1000 حالة.