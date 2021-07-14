شكرا لقرائتكم خبر عن وجبات خفيفة صحية ومغذية سيحبها طفلك.. تعرفى عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجب أن يأكل الأطفال بشكل متكرر بسبب بطونهم الصغيرة وأجسامهم النشطة، تعتبر الوجبات الخفيفة الصحية طريقة رائعة لمساعدة طفلك على تلبية احتياجاته اليومية من الطاقة والمغذيات، سنقدم لك مجموعة متنوعة من الأفكار المبتكرة للوجبات الخفيفة لتضمينها في نظامهم الغذائي، وفقا لما نشره موقع " roodepoortrecord".

قائمة بالوجبات الخفيفة الملائمة للأطفال الفاكهة

الفاكهة هي الوجبات السريعة والسهلة والغنية بالعناصر الغذائية، الفاكهة غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والمغذيات النباتية والألياف، وكلها مفيدة للوقاية من الأمراض وتحسين الصحة العامة، يعد مهروس الفاكهة للأطفال والفواكه الكاملة الطرية المناسبة للعمر للأطفال الصغار من أكثر خيارات الوجبات الخفيفة شيوعًا.

أفكار متنوعة لتقديم الفاكهة للأطفال:

1-"ساندويش" شرائح التفاح مع زبدة الجوز أو الجبن الكريمي للأطفال الأكبر سنًا.

2-دع الأطفال الصغار يغمسون الجزر الصغير في هريس التفاح أو أي من الفاكهة المهروسة المفضلة لديهم.





3-انثرى الجبن الكريمي على خبز القمح الكامل وغطيها بمكعبات الفراولة أو التوت للحصول على وجبة خفيفة لذيذة.

4-قطّعي البرتقال إلى شرائح ثم رشيها بالقرفة.

5-ضعي الفاكهة على شكل مكعبات صغيرة على عود كباب (مثل قطع التفاح والموز وشرائح الخوخ والتوت وما إلى ذلك)، اغمسى في مهروس الفاكهة والخضراوات المفضلة لدى الطفل ، ثم غمسيها بمسحوق الكاكاو أو القرفة.

الألبان..

كجزء من خيارات الوجبات الخفيفة اليومية لأطفالنا ، فإن منتجات الألبان مثل الحليب واللبن والجبن تعطى الأطفال الطاقة، أظهرت الدراسات أن الأطفال الذين يتناولون الزبادي يحافظون على وزن صحي نظرًا لاحتياجاتهم العالية من الطاقة، يوصى عمومًا بأن يلتزم الأطفال بخيارات الألبان كاملة الدسم.

اقتراحات لدمج منتجات الألبان في النظام الغذائي لطفلك كوجبة خفيفة:

.

.

.

العصائر: يُمزج مهروس الفاكهة والخضراوات مع الزبادي لعمل عصائر فريدة من نوعها، مثل الموز والتمر أو التوت والبنجر، أو اصنعى طعامًا سميكًا بالملعقة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامالمقرمشات: على بسكويت القمح الكامل ، يُدهن الجبن الكريمي أو الجبن القريشالفاكهة المهروسة مع اللبن: قومى بتجميد مهروس الفاكهة والخضراوات مع اللبن للحصول على وجبة خفيفة باردة في الصيف، عندما يكون طفلك في مرحلة التسنين ، فهذه طريقة رائعة أيضًا لتهدئة التهاب اللثةالبيض

البيض: وفقًا لدراسة أمريكية، فإن تضمين البيض في النظام الغذائي للطفل في سن مبكرة يمكن أن يساعده على النمو بشكل أسرع، وذلك لأن البيض يحتوي على نسبة عالية من البروتين عالي الجودة ، حيث يحتوي على 7 جرامات من البروتين لكل بيضة تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم للحصول على صحة جيدة في أي عمر، تم العثور على فيتامين ب 12 والبيوتين والسيلينيوم والمنجنيز في البيض ، وكذلك فيتامين د واليود. البيض المخفوق:

كوجبة خفيفة للأطفال الصغار ، اخلطى بيضة مع الخضار المهروس مثل الجزر والبطاطا الحلوة أو القرع، طريقة ذكية لدمج الخضار في النظام الغذائي لطفلك هي إضافة بضع ملاعق من الخضراوات المهروسة المفضلة للطفل.





فطائر البيض:

فطائر البيض مفعمة بالحيوية مع الأطفال الأكبر سنًا والأطفال الصغار كغذاء للأصابع، اخفقي القليل من البيض بكمية كبيرة من الخضار المقطعة الصغيرة ، مثل الجزر ونبات الكوسا والسبانخ والبصل الأحمر والفطر وما إلى ذلك. تصب في صينية مدهونة بالزبدة وتخبز لمدة 10-15 دقيقة على 180 درجة مئوية حتى تنضج.

أصابع التوست :

تخلط بيضة واحدة مع رشة من الحليب والفانيليا والقرفة، اغمسى شريحة من خبز القمح الكامل واقليها في مقلاة ساخنة، تعد هذه فكرة جيدة لوجبة خفيفة للأطفال الصغار، مقطعة إلى قطع أو أصابع أصغر.

الدهون

الدهون الصحية مثل الأفوكادو والزيتون والمكسرات (إذا كان طفلك لا يعاني من الحساسية) ، وزيتها تحتوي على طاقة أكثر من الكربوهيدرات والبروتينات.

تساعد الدهون الصحية التي توفرها الأطعمة مثل الأفوكادو والزيتون والمكسرات والجوز في الحفاظ على قوة جهاز المناعة وتوفر الأحماض الدهنية الأساسية للعيون الصحية ونمو الدماغ.

أصابع زبدة المكسرات:

للأطفال الأكبر سنًا والأطفال الصغار ، وزعي بعض زبدة المكسرات الخالية من السكر (مثل الفول السوداني والمكاديميا واللوز) على خبز محمص من القمح الكامل قطعيها إلى أصابع وقدميها.

بودنج الشوكولاتة:

اخلطي موزة واحدة ، ونصف أفوكادو ، و 1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو.

أفوكادو الجبن الكريمى:

امزجى أفوكادو مع الجبن الكريمي، يُقدم كما هو للأطفال الأصغر سنًا أو يمكن دهنه على الخبز المحمص بالقمح الكامل أو البسكويت عالي الألياف للأطفال الصغار.

نظرًا لأن الدهون عالية الطاقة ، فإن رش زيت الزيتون أو زيت الأفوكادو على الوجبات يعد طريقة جيدة لمساعدة الأطفال الصغار الذين يحتاجون إلى زيادة الوزن.