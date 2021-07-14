شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل الأطعمة المناسبة لمرضى قصور الغدة الدرقية.. ومحظورات يجب تجنبها والان مع تفاصيل الخبر

هو حالة مرضية تنتج فيها الغدة في الجسم كمية زائدة من الهرمون، مما يؤدي إلى أعراض شديدة مثل ضعف العضلات، والأرق، وعدم انتظام ضربات القلب، وعدم تحمل الحرارة، والإسهال ، وتضخم الغدة الدرقية ، ورعاش اليد ، وفقدان الوزن، وتوجد أطعمة غنية ببعض المعادن والفيتامينات والعناصر الغذائية الأخرى التي يمكن أن تساعد الغدة الدرقية على البقاء في حالة جيدة والتغلب على الآثار الجانبية، وفقا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا.

القاهرة - سامية سيد - فرط نشاط الغدة الدرقيةأطعمه مفيدة لمرضى قصور الغدة الدرقيةالخضراوات الورقية

جرب تضمين الخضار الورقية خاصة من عائلة الكرنب مثل البروكلي واللفت والقرنبيط والتي تمنع امتصاص واستخدام اليود بشكل صحيح.

الأطعمة الغنية بالمغذيات

يمكن أن تساعد الأطعمة مثل الكبد والفطر والمكسرات الجافة والحبوب المتعددة واللحوم وبذور الكتان والأفوكادو وغيرها من الأطعمة الغنية بالحديد والسيلينيوم والفيتامينات المتعددة والزنك والكالسيوم والدهون الصحية في تقليل الالتهاب والحفاظ على صحة الغدة الدرقية وكتلة العظام.

البهارات

العديد من التوابل والأعشاب خصائص مضادة للالتهابات مثل الكركم والزنجبيل والفلفل الأسود والقرنفل والنعناع فهي غنية بمضادات الأكسدة أيضًا.

أطعمة ممنوعة لمرضى قصور الغدة الدرقية

قبل العديد من علاجات فرط نشاط الغدة الدرقية ، كثيرا ما يقترح اتباع نظام غذائي منخفض اليود من الضروري جدًا توخي الحذر بشأن الأطعمة التي نستهلكها والتي تؤدي إلى تدهور حالة الغدة الدرقية بشكل غير مباشر.

اليود

حاول تجنب المأكولات البحرية أو الأعشاب البحرية لأنها غنية بمحتوى اليود، نظرًا لأن فرط نشاط الغدة الدرقية المستمر يمكن أن يسبب تأثيرات معينة لا رجعة فيها على الجسم مثل التشجيع على حالة المناعة الذاتية التي تسمى مرض جريفز تحتوي العديد من منتجات الألبان والدواجن مثل الجبن والزبدة وصفار البيض أيضًا على كمية كبيرة من اليود فيها.