شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد اللوز لمرضى السكر..يخفض مستوى الجلوكوز بالدم ويرفع الكوليسترول الجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يساعد إجراء تغييرات على نمط الحياة وكذلك التعديلات على النظام الغذائي في الوقاية من الأمراض المزمنة خاصة مرض السكرى من النوع 2، حيث تساعد تلك الممارسات الصحية في السيطرة أيضًا على مستويات السكر في الدم من الارتفاع، وهناك أنواع معينة من الأطعمة التي يجب تناولها بشكل منتظم لضبط مستوبات سكر الدم، مثل المكسرات والبذور، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

وفي حين أنه من المهم تضمين بعض المكسرات والبذور (بكميات معتدلة) إلى نظامك الغذائى، فقد أثبتت الدراسات الحديثة بشكل خاص كيف يمكن أن يكون اللوز تحديدًا مفيد في الحد من عوامل الخطر المرتبطة بمرض السكري بين الشباب.

ما هي الفوائد الصحية لتناول اللوز ؟

اللوز من أفضل المكسرات وله العديد من الفوائد، حيث يعتقد منذ فترة طويلة أن تناول وجبات خفيفة من اللوز بانتظام يمكن أن يساعد أيضًا في تحسين مستويات السكر في الدم والكوليسترول، كما أنه مفيد لصحة العظام وتعزيز فقدان الوزن أيضًا، فهو غنى بالعناصر الغذائية من ألياف وبروتين وكربوهيدرات والدهون وفيتامين E والمغنيسيوم.

وفقًا لدراسة جديدة أجريت في مومباي، وجدت أن الاستهلاك المنتظم من اللوز يحسن التمثيل الغذائي للجلوكوز لدى المراهقين الذين يعانون من مرض السكري.

وخلصت الدراسة التي أجريت على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عامًا، إلى أن استهلاك اللوز كان مرتبطًا بانخفاض مستويات الجلوكوز في الدم.



اللوز

وفقًا للخبراء، يرتبط اللوز في الغالب بخفض مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) أو الكوليسترول الضار في الجسم ورفع مستويات الكوليسترول الجيد، مما يساعد على تقليل الالتهاب ومخاطر الإصابة بأمراض القلب والتي تعد أيضًا عوامل خطر إضافية لمرضى السكري.

يساعد التركيز العالي من المغنيسيوم الموجود في اللوز على منع وإدارة مرض السكري من النوع 2 لدى الأشخاص المصابين به، فقد يساعد في تنظيم إفراز الأنسولين، وتقليل الإجهاد التأكسدي وهو عامل رئيسي مسئول عن مرض السكري وأمراض القلب، حيث يمكن أن تلبي حصة واحدة من اللوز متطلباتك اليومية من المغنيسيوم.

يمكن أن يساعد تناول اللوز جنبًا إلى جنب مع الممارسات الغذائية المفيدة الأخرى والنشاط البدني في إحداث فرق كبير وإدارة مستويات السكر على المدى الطويل.

وفي حين أن اللوز مصدر جيد للوجبات الخفيفة لمرضى السكر، إلا أن هناك أشياء معينة يجب وضعها في الاعتبار عند تناول اللوز:

- يفضل تناول اللوز الخام غير المملح.

- يمكن أيضًا تناول اللوز المنقوع صباحًا بعد نقعه في الماء ليلًا.

- التزم بالمتطلبات اليومية الموصى بها من اللوز من أجل صحة أفضل.

- تجنب تناول اللوز المضاف إليه السكر أو العسل.

وبصرف النظر عن اللوز، تشمل بعض المكسرات الصحية الأخرى لمرضى السكري، الفول السوداني والفستق وعين الجمل (الجوز).