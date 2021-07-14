شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تدل على زيادة نسبة الملح بجسمك.. منها الصداع المزمن والشعور بالعطش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرضنا الإفراط بتناول الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من الأملاح للعديد من المخاطر الصحية والإصابة بالأمراض المزمنة مثل ارتفاع مستويات ضغط الدم، كما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وفقًا للتقرير المنشور بموقع "Only my health" فإنه لا يشترط تناول طعامك خالى من الملح ولكن يجب عدم الإفراط فيه والحفاظ على قياس مستويات الضغط باستمرار لأن الإفراط بتناول الصوديوم يرفع ضغط الدم.

وهناك علامات تظهر على الجسد تشير إلى الإفراط بتناول الملح، تعرف عليها: الشعور بالعطش طوال الوقت

يمكن أن يسبب الإفراط باستهلاك الملح في المعاناة من متلازمة الفم الجاف، حيث يفسد الملح توازن السوائل في الجسم ويؤثر على مستويات الترطيب.

الشعور الدائم بالانتفاخ

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح يمكن أن تسبب احتباس الماء، وتجعلك تشعر بالانتفاخ بعد تناول الطعام، وعندما يحتفظ الجسم بالماء قد يؤدى ذلك إلى شعورك باستمرار بالانتفاخ واكتساب وزن الماء.

الصداع المزمن

غالبًا ما يكون الصداع المزمن ناتجًا عن الجفاف وضعف توازن السوائل بالجسم نتيجة الإفراط باستهلاك الأطعمة الغنية بالملح.

التأثير على نظامك الغذائي

بينما يضيف الملح قليلًا إلى مذاق طعامك، فإذا كان جسمك قد تكيف مع الرغبة في تناول كمية معينة من الملح في النظام الغذائي، فلن يتمكن من التراجع.

تعاني من تورم في الجسم

يمكن أن يؤثر تناول الملح على آلية احتباس الماء الطبيعية في الجسم مما يسبب الانتفاخ وشد الجلد.

التقلصات والألم

يمكن أن يؤدي الملح الزائد أيضًا إلى إتلاف العظام وصحة الهيكل العظمي، ويؤدي إلى فقدان الكالسيوم بشكل كبير، مما يتسبب في ضعف العظام والشعور بآلام والإصابة بالتشنجات.