شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما تعمل ريجيم ..اعرف أفضل الأنظمة الغذائية لإنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقدان الوزن ليس مجرد هدف للياقة البدنية، فهى صناعة كاملة مليئة بالعديد من المنتجات وبرامج التمارين والوجبات الغذائية التي تعد جميعها بنفس النتائج، هذا يفسر سبب وجود الكثير من الالتباس حول كيفية إنقاص الوزن بالفعل، كم عدد السعرات الحرارية التي يجب أن تستهلكها؟ هل يجب أن تمارس تمارين الكارديو أو تمارين القوة؟ ما المكملات التي يجب أن تتناولها؟

في خضم كل المعلومات المتضاربة، من المعروف أن بعض الأنظمة الغذائية أفضل من غيرها من حيث إنقاص الوزن على المدى الطويل والمستدام والصحي، لكن هذا النظام الغذائي نفسه قد لا يعمل مع الجميع ، اعتمادًا على القيود الغذائية، والحساسية الغذائية، والأهداف، والظروف الصحية الموجودة مسبقًا، وعوامل أخرى.

لمساعدتك على الاختيار بين أفضل الأنظمة الغذائية لفقدان الوزن، إليك ما يقوله خبراء التغذية ، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 حمية البحر الأبيض المتوسط

حمية البحر الأبيض المتوسط ​​هي أفضل حمية غذائية لإنقاص الوزن ، وتشتهر باحتوائها على نسبة عالية من الدهون الصحية مثل زيت الزيتون والأسماك، لا يوجد شيء ممنوع في هذا النظام الغذائي ، على الرغم من أن بعض الأطعمة مثل البيض والدواجن ومنتجات الألبان واللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة يتم تناولها باعتدال للحفاظ على انخفاض الدهون المشبعة.

هل حمية البحر الأبيض المتوسط ​​فعالة في إنقاص الوزن؟

نظرًا لأن النظام الغذائي غني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات، فإن توزيع السعرات الحرارية يميل بشكل طبيعي نحو الأطعمة الصحية، و يمكن أن يؤدي إلى نقص السعرات الحرارية اللازمة لفقدان الوزن، حمية البحر الأبيض المتوسط ​​ليست حمية، بل هي تحول إلى نمط حياة صحي سمي على اسم سكان البحر الأبيض المتوسط ​، والتي تميل إلى تقليل الوفيات المرتبطة بأمراض القلب.

هل يوصي الخبراء باتباع نظام البحر الأبيض المتوسط لفقدان الوزن؟

توصي جمعية القلب الأمريكية باتباع نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي باعتباره نظامًا غذائيًا صحيًا للقلب، ولكنه يمكن أن يساعد أيضًا في إنقاص الوزن، نظرًا لكونه غير مقيد وفقا لحديث دكتورة راشيل فاين ،اخصائية التغذية ، موضحة أن حمية البحر الأبيض المتوسط ​​لها فائدة نفسية تتمثل في تعطيل دورات الجوع المفرطة التي تكرسها ثقافة النظام الغذائي ، والتي تميل إلى الترويج للأنظمة الغذائية التقييدية غير المستدامة التي تؤدي حتماً إلى الفشل.

2 نظام غذائي نباتي

النظام الغذائي النباتي، يركز على النباتات الكاملة غير المعالجة ، لذلك لا يتم تشجيع الأطعمة النباتية المصنعة، الأطعمة المستهلكة في النظام الغذائي النباتي هي في الغالب الفواكه والخضروات والمكسرات والبذور والحبوب والبقوليات وبروتين الصويا.

هل النظام الغذائي النباتي فعال في إنقاص الوزن؟

نظرًا لأن النظام الغذائي النباتي يرتبط بانخفاض مؤشر كتلة الجسم ، فليس من المستغرب أن يكون فعالًا في إنقاص الوزن، أظهرت الأبحاث أن النظام الغذائي النباتي علاج فعال للسمنة.

حتى أن إحدى الدراسات وجدت أن اتباع قاعدتين بسيطتين - استبعاد المنتجات الحيوانية وتقليل الزيوت - يشجعان على إنقاص الوزن بشكل ثابت وطويل الأمد دون تقييد السعرات الحرارية أو ممارسة الرياضة.

هل يوصي الخبراء باتباع نظام غذائي نباتي لفقدان الوزن؟

يوصى خبراء التغذية، باتباع نظام غذائي نباتي لفقدان الوزن بالإضافة إلى فوائده الأخرى: خفض ضغط الدم وسكر الدم والكوليسترول وخطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

ما هو النظام الغذائي المرن؟

إذا كنت مترددًا في اتباع نظام نباتي كامل ، ففكر في اتباع نظام غذائي مرن يمكنك استهلاك المنتجات الحيوانية عند الرغبة، نظرًا لأن النظام الغذائي مرن جدًا ، فلا توجد قواعد محددة أو قيود أو أطعمة يجب تناولها، تمامًا مثل حمية البحر الأبيض المتوسط ​​، يشجع النظام الغذائي المرن على تناول الأطعمة باعتدال مع عدم وجود أي شيء محظور تمامًا.

هل النظام الغذائي المرن فعال لفقدان الوزن؟

تشير الأبحاث إلى أن النظام الغذائي المرن له فوائد صحية تتعلق بوزن الجسم وصحة التمثيل الغذائي وضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري.

وقال الموقع ، إن المرونة في نظامك الغذائي تمنع الشعور بالفشل وتقلل من الشعور بالحرمان من الأطعمة التي تحبها، تقول دكتورة جيسيكا كوردينج خبيرة التغذية، إن النظام الغذائي المرن له فائدة إضافية تتمثل في تشجيع فقدان الوزن مع السماح أيضًا بالاستهلاك العرضي للأطعمة التي عادة ما تكون مقيدة.

3.حمية أورنيش

كان النظام الغذائي الأورنيش موجودًا منذ فترة طويلة ، ويعتمد هذا النظام على الأطعمة على طراز البوفيه الفواكه والخضراوات والحبوب والبقوليات، فهو نظام غذائي قليل الدسم ، لذلك يتم تناول المنتجات الحيوانية الغنية بالدهون ، مثل اللحوم ومنتجات الألبان ، باعتدال.

هل حمية أورنيش فعالة في إنقاص الوزن؟

تم تصنيف حمية الأورنيش على أنها نظام غذائي صحي للقلب، تؤدي طريقة تناول الطعام هذه أيضًا إلى خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، من حيث إنقاص الوزن ، يمكن أن يكون نظام أورنيش الغذائي بنفس فعالية جميع فوائده الصحية الأخرى.

قالت مونيكا أوسلاندر خبيرة التغذية، إن نظام أورنيش الغذائي يشجع على إنقاص الوزن لأنه يتجنب معظم الأطعمة المصنعة ، وتناول والكثير من البروتينات والألياف عالية الجودة ، والتي يمكن أن تجعل الناس يشعرون بالشبع مع طاقة أقل ويؤدي في النهاية إلى إنقاص الوزن.