شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحميك عين الجمل من مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التغييرات الصغيرة في نظامك الغذائي لها تأثير على الصحة، ويمكن أن يكون لها تأثير على متوسط ​​العمر المتوقع لأن بعض العناصر تعزز دفاعات الجسم ضد الإصابة بالأمراض المزمنة، وقد وجدت إحدى الدراسات أن عين الجمل تقلل من خطر الأمراض لعدة أسباب، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

تستمر الأبحاث في التأكيد على أهمية تناول الأكل الصحي من خلال البحث في مكونات غذائية محددة، على الرغم من أن العلاقة بين النظام الغذائي والوفيات الناجمة عن جميع الأسباب معقدة، إلا أن هناك بعض العناصر ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان، حيث وفقا لدراسة نشرت في مجلة الطب الطبيعي فإن عين الجمل تندرج تحت هذه الفئة.

تشير الدراسة إلى أن استهلاك عين الجمل (الجوز) يرتبط بانخفاض كبير فيما يتعلق بالوفيات الناجمة عن جميع الأسباب، وكان الأشخاص المشاركون في الدراسة والذين تناولوا أكثر من ثلاث حصص من المكسرات أسبوعيًا خاصة تلك التي تحتوى على عين الجمل كان لديهم خطر وفيات أقل بنسبة 39 بالمائة مقارنة بغيرهم.

أما الأشخاص الذين تناولوا أكثر من ثلاث حصص من عين الجمل في الأسبوع منذ بداية الدراسة فكان لديهم أيضًا معدل أدنى من الوفيات الناجمة عن الأمراض المزمنة.



عين الجمل يحمى من الأمراض المزمنة

من جانبهم، قال مؤلفو الدراسة إنه لوحظ وجود تأثير وقائي مماثل لاستهلاك عين الجمل ضد أمراض القلب والأوعية الدموية.

بالإضافة إلى تناول الطعام الصحي، يمكن أن تؤدي ممارسة التمارين الرياضية بانتظام إلى زيادة طول العمر وتقليل مخاطر الوفيات بسبب الأمراض المزمنة، حيث ينبغي للحصول على جسم صحى والوقاية من الأمراض والوفاة المبكرة ممارسة أنشطة بدنية تعمل على تقوية العضلات الرئيسية للجسم بما فيها الساقين والظهر والصدر والكتفين، على الأقل مرتين أسبوعيًا.