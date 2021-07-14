شكرا لقرائتكم خبر عن كم من الوقت تستغرقه لرؤية نتائج فقدان الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختلف الوقت الذي تستغرقه لرؤية نتائج فقدان الوزن من شخص لآخر، حيث إن عديد من العوامل، بما في ذلك حجم البداية وخطة الأكل الخاصة بك، تحدث فرقًا كبيرًا، ولكن بشكل عام يمكن للعديد من الأشخاص رؤية النتائج في غضون أسبوع إلى أسبوعين عندما يلتزمون بخطتهم.

وهناك العديد من العوامل المختلفة التي تؤثر على مدى سرعة رؤية نتائج التمارين أو النظام الغذائي، لسوء الحظ ، لا توجد إجابة واضحة حول المدة التي سيظهر فيها فقدان الوزن، هذه بعض الأسباب التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج وفقا لتقرير موقع "verywellfit"

مؤشر كتلة الجسم وسرعة فقدان الوزن

سيؤثر حجم البداية على مدى سرعة ملاحظة النتائج، على سبيل المثال، إذا كان وزنك الأولي يقع في نطاق السمنة على مؤشر كتلة الجسم (BMI) ، فليس من المستحيل أن يتغير وزنك بسرعة. ومع ذلك، قد لا يكون تذبذب الوزن ملحوظًا جدًا على إطار أكبر، إذا كان لديك بنية صغيرة ومنخفض مؤشر كتلة الجسم ، فقد ينخفض ​​الوزن بشكل أبطأ ، ولكنه يظهر بسرعة أكبر.

إذا بدأت برنامجك بمؤشر كتلة جسم أقل، فمن المحتمل أن تخسر وزنك بشكل أقل، ومن المحتمل أن ينخفض ​​بمعدل أبطأ يبلغ حوالي 1 إلى 2 رطل في الأسبوع، عندما يكون حجم جسمك الأساسي أكبر ، فمن المحتمل أن تفقد المزيد من الوزن بمعدل أسرع - خاصة في الأيام الأولى من برنامجك.

نوع النظام الغذائي

تم تصميم بعض خطط النظام الغذائي لتشمل مرحلة أولية تؤدي إلى فقدان الوزن بشكل سريع، تشمل نظام أدكنز والبحر المتوسط والعديد من البرامج الشهيرة الأخرى بداية سريعة لمدة أسبوع أو أسبوعين عندما تكون القيود الغذائية أكثر شدة وتفقد المزيد من الوزن.

يمكنك أن تفقد 5 أرطال أو أكثر في الأسبوع خلال هذه المرحلة الأولية، نتيجة لذلك ، سيكون فقدان الوزن ملحوظًا في وقت أقرب. ومع ذلك ، غالبًا ما يُعزى فقدان الوزن الذي حدث خلال هذه المراحل إلى فقدان الماء من تقييد الكربوهيدرات ، وليس فقدان الدهون.

تناول الكربوهيدرات

يمكن أن يؤدي تقييد الكربوهيدرات إلى فقدان الماء بسرعة، يحتاج جسمك للماء لتخزين الكربوهيدرات، عندما تقلل بشكل كبير من كمية الكربوهيدرات التي تستهلكها، فإنك تفقد أيضًا المياه اللازمة لتخزينها.

يساعدك التخلص من الماء الزائد على الشعور بمظهر أنحف على الرغم من أن كمية الدهون في الجسم التي تحملها لم تتغير.

بالنسبة لبعض الأشخاص، يمكن أن يُحدث فقدان وزن الماء فرقًا بين مقاسين للملابس. لكن فقدان الوزن المائي يختلف عن فقدان الدهون، في حين أن التقليل من الكربوهيدرات يمكن أن يكون نهجًا ذكيًا لفقدان الوزن، إلا أنه يجب أن يكون جزءًا من برنامج شامل للأكل الصحي حتى يحدث فقدان الوزن بشكل مستمر

طريقة القياس للملابس

عندما تبدأ في برنامج إنقاص الوزن ، قد يكون هدفك أن تتناسب مع مقاس ملابس أصغر، أو ربما يعني الرقم الموجود على المقياس الكثير بالنسبة لك، يريد البعض الآخر رؤية تغييرات في جزء معين من الجسم مثل أنحف الفخذين أو بطن مسطح.

يلاحظ بعض الأشخاص على الفور تغيرًا في حجم الفخذين أو البطن أو الوجه، يمكن أن يكون هذا وراثيًا، ويمكن أن تحدث هذه التغييرات قبل أو بعد ملاحظة التغييرات في طريقة ملاءمة ملابسك.