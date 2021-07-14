شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار الإفراط بالخبز الأبيض.. زيادة الوزن وارتفاع مستويات سكر الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الخبز من خيارات الإفطار الأساسية في العديد من الأسر في جميع أنحاء العالم، فهو الخيار المفضل لوجبة الصباح لأنه مناسب ولذيذ ومتعدد الاستخدامات، ولكن عندما يتعلق الأمر بالتغذية، فليست كل أنواع الخبز متشابهة، ولكن أن تجعل الخبز الأبيض جزءًا من وجبتك المعتادة يمكن أن يؤدي إلى العديد من المضاعفات الصحية، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "Healthline".

كيف تتم معالجة الخبز الأبيض؟

لصنع الخبز الأبيض، يتم تبييض دقيق القمح باستخدام مواد كيميائية مختلفة مما يجعل الطحين يبدو أبيض اللون، حيث تتم إضافة مواد كيميائية مثل بيروكسيد البنزويل وثاني أكسيد الكلور وبرومات البوتاسيوم إلى الدقيق متبوعًا بالنشا المكرر، ويتم استخدام هذه المواد الكيميائية بكميات صغيرة وهي ليست خطرة على الصحة.

القيمة الغذائية للخبز الأبيض

محتوى السعرات الحرارية في جميع أنواع الخبز هو نفسه تقريبًا، يكمن الاختلاف بشكل رئيسي في محتوى المغذيات، حيث تحتوى شريحة من الخبز الأبيض على 77 سعرة حرارية، ولأن الخبز الأبيض يتم معالجته بشكل كبير فإن محتوى العناصر الغذائية فيه منخفض جدًا.

فيما يلي.. بعض مخاطر الإفراط بتناول الخبز الأبيض بشكل يومي: يرفع مستوى السكر في الدم

يحتوي الخبز الأبيض على نسبة عالية من السكر مما يعني أنه يؤدي إلى ارتفاع مستويتن السكر في الدم، لذلك يعد تناول الخبز الأبيض أمرًا سيئًا بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري لأن التقلب المفاجئ في مستوى السكر في الدم يمكن أن يكون خطيرًا.

قد يؤدي ارتفاع نسبة الجلوكوز المستمر في الدم إلى دخول الجسم في حالة ارتفاع السكر في الدم، وهذه الحالة قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وتلف الأعصاب والفشل الكلوي.

زيادة الوزن

إذا كنت ترغب في الحفاظ على وزن جسمك صحى ومستوى لياقتك، ابتعد عن تناول الخبز الأبيض لأنه يسبب زيادة الوزن خاصة أنه مصنوع من الكربوهيدرات المكررة التى ترفع مستويات السكر في الدم والذي لا يتم استخدامه في الغالب على الفور، بل يخزن الجسم في النهاية كل الجلوكوز الزائد في شكل دهون مما يؤدي إلى زيادة الوزن، كما يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم أيضًا إلى زيادة الرغبة في تناول السكر مما قد يؤدي إلى تدمير هدفك لإنقاص الوزن.

تقلبات في المزاج

وجدت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن تناول الخبز الأبيض يؤثر على المزاج وقد يؤدي إلى الاكتئاب لدى النساء فوق سن الخمسين، قد يعاني الشخص من تقلبات مزاجية وإرهاق وأعراض أخرى للاكتئاب.