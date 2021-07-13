صحة ورشاقة

سلالة "دلتا" شديدة العدوى من فيروس كورونا تتسبب في ارتفاع الإصابات في إسبانيا

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محمد الفلاح - الثلاثاء 13 يوليه 2021

تتسبب سلالة "دلتا" شديدة العدوى من فيروس كورونا، في ارتفاع الإصابات وسط الشباب الذين لم يتلقوا التطعيم ضد "كوفيد-19" في إسبانيا.

 

وسجلت إسبانيا، الثلاثاء، 43960 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

 

وبذلك يتجاوز إجمالي الإصابات في البلاد 4 ملايين منذ بدء الجائحة.

 

وبلغ معدل الإصابة خلال 14 يوما قرابة 437 حالة بين كل مئة ألف شخص، الثلاثاء، ارتفاعا من 368 حالة في اليوم السابق حسبما ورد في بيانات وزارة الصحة الإسبانية.

 

وبلغ معدل الإصابة بين من تتراوح أعمارهم بين 20 و29 عاما 1421 مصابا بين كل 100 ألف شخص.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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