اضطراب ما بعد الحج.. 5 نصائح لتخطي الألم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعاني حجاج بيت الله الحرام من مجموعة مشاكل صحية تعقب أداء الفريضة، وتبدأ في الظهور بعد العودة إلى أرض الوطن. فكيف يمكن التعامل معها؟.

مبدئيا، تعرف الأعراض المتعددة التي يعاني منها بعض الحجاج بعد الوصول إلى ديارهم باسم "اضطراب ما بعد الحج"، ومن الضروري معرفة أن هذه الحالة ليست مرضا بحد ذاته.

الحالة التي يعاني منها أغلب الحجاج بعد إنهاء المناسك عبارة عن مجموعة من الأعراض المشتركة، التي تنتج عما يتعرض له الحاج خلال الرحلة الروحانية من إرهاق وتعب وجهد وتنقل.



الدليل التوعوي الذي أصدرته وزارة الصحة السعودية بعنوان "صحتك في الحج والعمرة"، تحدث عن هذه الحالة وأسبابها وكيفية علاجها.

ووفقا لما ذكرته الجهة الصحية تحت بند "اضطراب ما بعد الحج"، فإن "كل هذه الأعراض سرعان ما تزول مع الوقت والراحة وتناول المسكنات.

أعراض اضطراب ما بعد الحج





المضاعفات والاعتلالات الصحية التي قد يعاني كثير من الحجاج منها بعد انتهاء مناسك الحج، تشمل ما يلي:

- الوهن والتعب والكسل.



- الإجهاد والإرهاق والفتور.

- انقباضات وآلام العضلات والأطراف.

- ألم الرأس (صداع).

- التوتر.

- تحول البشرة لداكنة (إسمرار البشرة).

- سيلان الأنف (زكام).

- اختلال عادات النوم أو اضطراب دور النوم.

أسباب اضطراب ما بعد الحج





تنجم الأعراض السابق ذكرها عن مجموعة من المسببات التي يتعرض لها ضيوف الرحمن خلال أداء مناسك الحج، منها:

- التعرض الطويل والمكثف لأشعة الشمس.

- كثرة الحركة والتنقل

- التعرض لفيروسات الزكام والإنفلونزا.

نصائح لتخطي مرحلة اضطراب ما بعد الحج





الأعراض السابق ذكرها سرعان ما تزول مع الوقت والراحة وتناول المسكنات، لكن يجب طلب الاستشارة الصحية في حالة اشتداد الأعراض أو استمرارها فترة طويلة.

إليكم بعض النصائح الطبية التي قد تفيد الحاج في استعادة حالته الصحية الجيدة بعد العودة من رحلته الروحانية، كالتالي:



- الراحة التامة والحصول على قسط وافر من النوم وتجنب السهر أو الإجهاد البدني.

- اتباع نظام غذائي كامل متوازن وتعويضي غني بالخضراوات الطازجة والفاكهة والسوائل والعصائر الغنية بالفيتامينات والمعادن لتعويض ما فقده الجسم خلال رحلة الحج.

- زيارة أقرب مستشفى أو مركز طبي لمراجعة الحالة الصحية العامة، والاطمئنان خاصة حال ارتباط الأعراض بالأمراض المزمنة المعروفة.

- استشارة الطبيب حال ظهور أعراض جديدة أو غريبة مثل ألم شديد أو ورم أو ضعف في العضلات.

- حال ظهور أعراض الإصابة بالإنفلونزا أو نزلات البرد من الضروري مراجعة الطبيب، والالتزام بتعليماته وتجنب مخالطة الغير، لعدم نقل العدوى.