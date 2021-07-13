السعودية تكشف مدى مأمونية خلط لقاحات كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، مأمونية خلط اللقاحات المعتمدة بالمملكة، وهو إجراء مقر من منظمة الصحة العالمية وفي العديد من دول العالم.

وقال الدكتور العبد العالي في تغريدة على "تويتر": "يتم تداول تفسيرات غير صحيحة في وسائل الإعلام عما صدر من منظمة الصحة العالمية حول خلط اللقاحات، ‏ونؤكد مأمونية الخلط للقاحات المعتمدة لدينا بالمملكة وذلك بناءً على الأبحاث الدولية واللجان العلمية المختصة، وهو إجراء مقر من منظمة الصحة العالمية وفي العديد من دول العالم".



في السياق، أكدت وزارة الصحة أن أخذ الجرعة الثانية من اللقاح يعطي مناعة أكبر وأفضل للجسم ويحمي من التحورات التي تطرأ على الوباء.

وأشارت إلى أن الجرعة الثانية تؤخذ بعد 42 يوماً ولا تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا زادت المدة.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1295 حالة مؤكدة وتعافي 946 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10845 حالة منها 1426 حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 503734 حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي 484883 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 14 حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8006 حالات.