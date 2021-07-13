شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو نظام الريجيم الخالى من الجلوتين وهل يناسب جميع الأشخاص؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النظام الغذائي الخالي من الجلوتين ضروري للأشخاص الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية، لكنه ليس صحيًا للجميع، هناك مفاهيم خاطئة شائعة حول ما ينطوي عليه هذا النظام الغذائي، يتطلب النظام الغذائي الصارم الخالي من الجلوتين تجنب جميع الأطعمة والأطعمة التي تحتوي على الجلوتين بشكل طبيعي، وفقا لتقرير لموقع insider.

الجلوتين هو بروتين موجود في بعض الحبوب بما في ذلك القمح والشعير وفي مستخلصات هذه الحبوب بما في ذلك بعض الشعير والخميرة

خبز

مكرونة

عجين

العديد من المخبوزات

تشمل الأطعمة الشائعة التي تحتوي على الجلوتين ما يلي:

لكن هذا لا يعني أن جميع الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات محظورة تتضمن بعض الأطعمة النشوية التي لا يزال بإمكانك الاستمتاع بها عند اتباع نظام غذائي خالٍ من الجلوتين:

حبوب ذرة

الكينوا

أرز

الحنطة السوداء

بفضل شعبية النظام الغذائي الخالي من الجلوتين، هناك العديد من المنتجات في السوق التي تُعلن الآن على أنها "خالية من الجلوتين". وفقًا لإدارة الغذاء والدواء، لا يمكن تصنيف المنتج على هذا النحو إلا إذا كان يفي بالمعايير الثلاثة التالية:

لا يحتوي على أكثر من 20 جزءًا في المليون من الجلوتين، وهي أصغر كمية يمكن أن تكتشفها الأجهزة بشكل موثوق .

لا يحتوي على أي نوع واحد أو مزيج من الشعير والقمح .

لا يحتوي على أي مكون مشتق من الشعير أو القمح .

جميع قطع اللحوم الطازجة والمنتجات الطبيعية خالية من الجلوتين بشكل طبيعي عندما تحصل على المزيد من اللحوم المصنعة والمنتجات المصنعة مثل المجمدة أو المعلبة أو المجففة يجب عليك التحقق من ملصق المكونات قبل تناول الطعام.

يساعد النظام الغذائي الخالي من الجاوتين في علاج مرض الاضطرابات الهضمية، تم تقديم النظام الغذائي الخالي من الجلوتين لأول مرة بواسطة طبيب أطفال هولندي ويليام كاريل ديك في أوائل الأربعينيات.

على الرغم من أن النظام الغذائي أصبح منذ ذلك الحين طريقة لفقدان الوزن، إلا أن هدفه الأصلي هو علاج الأشخاص الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية ، وهي حالة من أمراض المناعة الذاتية.

لماذا النظام الغذائي الخالي من الجلوتين ليس للجميع؟

لا يؤدي اتباع نظام غذائي خالٍ من الجلوتين بالضرورة إلى فقدان الوزن، على الرغم من الاعتقاد السائد، قد يجد الناس أن لديهم حساسية تجاه الجلوتين، والتي تسمى أيضًا حساسية الجلوتين غير الاضطرابات الهضمية NCGS يشعرون بانتفاخ أقل بعد التخلص من الجلوتينمن نظامهم الغذائي.

قد يستفيد الأشخاص المصابون بمرض القولون العصبي أيضًا من الحد من الجلوتين في النظام الغذائي إذا تم تنشيط القولون العصبي فهو أيضًا ليس علاجًا لهذه الحالات.