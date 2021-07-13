فرنسا تزود تونس التي تجتاحها موجة وباء شديدة بأكثر من مليون جرعة لقاح ضد كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 13 يوليه 2021

تزود فرنسا تونس التي تجتاحها موجة وباء شديدة بأكثر من مليون جرعة لقاح ضد كورونا في الأسابيع المقبلة.



جاء ذلك وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء.

ومع ذلك، قررت باريس إدراج تونس على قائمتها الحمراء "ما يعني أن من لم يتلقى اللقاح لا يمكنه الذهاب إلى هناك أو العودة بدون سبب مقنع"، وفق ما أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال الثلاثاء.

وأعلن ممثل منظمة الصحة العالمية أن تونس تسجل عدد وفيات هو "الأعلى" في المنطقة العربية والقارة الإفريقية وتمر "بوضع صعب".

وعد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الأحد، نظيره التونسي عثمان الجرندي في اتصال هاتفي "بتعزيز مساعداته بشكل عاجل لدعم تونس في حملة التطعيم".

كما وعدت الوزارة بـ "إيصال أول هبة فرنسية فورية تشمل 324 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا" عبر آلية كوفاكس، التي تهدف إلى ضمان الوصول العادل إلى اللقاحات، إضافة إلى "تزويدها بـ800 ألف جرعة لقاح إضافية في الأسابيع المقبلة"، بينها 300 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا و500 ألف جرعة من لقاح جونسون أحادي الجرعة.

وستزود فرنسا تونس كذلك بـ "اللوازم الصحية الأساسية، ولا سيما أجهزة إنتاج الأكسجين الطبي وأسرة الإنعاش"، بالإضافة إلى المعدات التي تم تسليمها بالفعل في 3 حزيران/يونيو، خلال زيارة رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس إلى تونس.