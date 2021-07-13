كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية يحذر الأفراد من الجمع بين لقاحات كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 13 يوليه 2021

حذرت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية الأفراد من الجمع بين لقاحات كورونا التي تنتجها شركات مختلفة، ووصفت هذا التوجه بأنه "خطير" نظراً لعدم توفر بيانات كثيرة حول أثر ذلك على الصحة.



وقالت سوميا سواميناثان خلال إفادة عبر الإنترنت أمس الاثنين "إنه توجه خطير للغاية". وتابعت "سيكون الوضع فوضوياً في البلدان إذا بدأ المواطنون يقررون متى تؤخذ جرعة ثانية وثالثة ورابعة، ومن يتلقاها".

ووصفت سواميناثان الجمع بين لقاحات مختلفة أمس بأنه "أمر بلا بيانات"، لكن منظمة الصحة العالمية أوضحت اليوم الثلاثاء أن بعض البيانات متاحة، ومن المتوقع ظهور المزيد.

وقالت مجموعة الخبراء الاستشارية الاستراتيجية التابعة للمنظمة والمعنية باللقاحات في يونيو (حزيران) إن لقاح فايزر يمكن استخدامه كجرعة ثانية بعد جرعة أولى من أسترا زينيكا لو لم يكن الأخير متوفراً.

ويُنتظر حالياً ظهور نتائج تجربة سريرية أخرى أجرتها جامعة أكسفورد حول الجمع بين لقاحات أسترازينيكا وفايزر ومودرنا ونوفوفاكس.

وقالت منظمة الصحة العالمية في تعليقات أرسلتها عبر البريد الإلكتروني "يُنتظر ظهور بيانات خاصة بدراسات حول مطابقة والجمع بين لقاحات مختلفة، هناك حاجة لتقييم جانبي المناعة والسلامة". وأضافت المنظمة أن وكالات الصحة العامة هي التي يجب أن تتخذ هذه القرارات اعتماداً على البيانات المتاحة، وليس الأفراد.