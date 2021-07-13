شكرا لقرائتكم خبر عن هل القهوة العربية تؤدي إلى ارتفاع نسبة «الكوليسترول» بالدم؟.. طبيب يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي العلاقة بين شرب القهوة العربية وارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم.

وقال “الذيابي” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أنالدراسات متفاوتة في تأثير القهوة على كولسترول الدم.

وأضاف أن بعض الأبحاث الأولية كشفت بأن القهوة العربية قد تؤدي لخفض الكولسترول، ولابد من أبحاث أكثر لتأكيد هذه الفائدة.

جدير بالذكر أن الجمعية الألمانية لعلاج اضطرابات التمثيل الغذائي للدهون، تنصح مرضى ارتفاع الكوليسترول بتناول القهوة المُصفاة والمُعدة بماكينة التحضير بدلاً من القهوة المغلية.

وأوضحت الجمعية -التي تتخذ من مدينة فيسبادن مقراً لها- أن فلتر (مصفاة) ماكينة التحضير يعمل على تصفية القهوة من بعض المواد الضارة، مثل الديتربين والكافيسترول ، التي تتسبب في ارتفاع نسبة الكوليسترول منخفض الكثافة (الضار) (LDL) وكذلك نسبة الكوليسترول العام بالدم بمعدل يصل إلى 10%.

وأشارت الجمعية أمس الثلاثاء إلى أن هذه المركبات الكيميائية تنبعث من حبوب القهوة المطحونة بفعل الماء الساخن عند تحضيرها في صورة قهوة الإسبرسو الإيطالية أو القهوة الفرنسية أو القهوة التركية، ومن ثمّ تصل هذه المركبات إلى المشروب.