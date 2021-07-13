شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: "لبان" صحى غنى بالفيتامينات يخلصك من جفاف ورائحة الفم والحموضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن مضغ اللبان قد يكون مفيدا في علاج بعض الأمراض، حيث إنه تم صنع بعض أنواع من اللبان يحتوى على الفيتامينات، وآخر يحتوى على الزنجبيل، أو بعض المواد الأخرى التي تزيد من زيادة إفراز اللعاب في الفم والاستمتاع بنظافة الفم واللثة.



فوائد مضغ اللبان

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن لبان النيكوتين للمدخنين الذين يحاولون التخلص من هذه العادة موجودة منذ أكثر من 50 عامًا، ولكن تم مؤخرًا تطوير أنواع من اللبان تقول إنها تعزز صحتنا بطرق أخرى.



اللبان يعالج العديد من الامراض

لبان يحتوى على 10 أنواع من الفيتامينات..

يحتوى هذا النوع من اللبان على 25% من جرعة يومية من 10 فيتامينات، بما في ذلك فيتامينات ب (لمعالجة التعب) وفيتامينات "C"، "لدعم جهاز المناعة"، فيتامين "د "" لعظام وعضلات قوية" وك "للمساعدة في التئام الجروح"، خالي من السكر.



اللبان

قالت صوفي ميدلين، أخصائية التغذية في لندن: "سيتم امتصاص الفيتامينات تحت اللسان لأنها تحتوي على إمدادات دم جيدة، كما سيتم إذابة بعضها في اللعاب وابتلاعها، وامتصاصها عبر الأمعاء، موضحة أن امتصاص الفيتامينات مثل B و C (القابلة للذوبان في الماء) سيكون بنفس فعالية مضغ العلكة من مكملات الفيتامينات، لكن الفيتامينات D و E و K قابلة للذوبان في الدهون، مما يعني أنه يجب دمجها مع الدهون "من خلال نظامنا الغذائي" ليتم امتصاصها، لذلك تقل احتمالية امتصاصها جيدًا عن طريق مضغ العلكة وحدها."

لبان لعلاج الفم الجاف..

يحتوي هذا اللبان على مادة إكسيليتول وهو من المحليات الصناعية، والبيتين الكيميائي، وزيت الزيتون من أجل الترطيب ويمكن أن يزيد معدل تدفق اللعاب بنسبة تصل إلى 200%، وفقًا لدراسة المكونات التي يحتوى عليها.



اللبان مفيد فى بعض الامراض

قال عباس كناني، صيدلاني، : "يمكن أن تتلف الغدد اللعابية بسبب الأدوية أو العلاج مثل العلاج الكيميائي أو مع تقدمنا ​​في العمر مما يقلل من إنتاج اللعاب، بالإضافة إلى الشعور بعدم الراحة، يمكن أن يجعلنا جفاف الفم عرضة للإصابة بالتهابات الفم، يحتوي اللعاب على بكتيريا جيدة يمكن أن تساعد في معالجة البكتيريا السيئة ويجعل الأكل والهضم أكثر صعوبة، حيث يحتوي اللعاب أيضًا على إنزيمات تكسر الطعام، يحتوى هذا النوع من اللبان على مكونات مفيدة بما في ذلك الفلورايد والكالسيوم للحفاظ على الأسنان قوية، إلى جانب فيتامين E الذي يساعد في التهاب الغشاء المخاطي، وهو أحد الآثار الجانبية الشائعة للعلاجات مثل العلاج الكيميائي الذي يسبب تقرحات مؤلمة.

وأضاف، أن المضغ نفسه هو الذي يجعل الغدد اللعابية تنتج اللعاب، وقد أوصى الخبراء بالبحث عن تلك التي تدوم طويلاً مثل النعناع القوي، حيث يبدو أن ذلك يساعد في إنتاج المزيد من اللعاب لأن براعم التذوق لدينا تكون أكثر استجابة للنكهات الأقوى."

لبان لزيادة الطاقة..

هذا النوع من اللبان يساعد على زيادة اليقظة العقلية تحتوي كل قطعة على 100 مجم من الكافيين بالإضافة إلى الفيتامينات B6 و B12 التي تساعد الجسم على إطلاق الطاقة من الطعام، "يمكنك امتصاص الكافيين من خلال بطانة الفم باللبان، لذلك قد يناسب هذا الأشخاص الذين يحتاجون إلى طاقة، لكن لا يحبون القهوة، كما تقول اختصاصية التغذية صوفي ميدلين، سيكون هذا اللبان مفيدا قبل التمرين أو أثناء ممارسة رياضات التحمل إذا كنت تريد انتعاشًا سريعًا، يحتوى على حوالي نصف جرعة من الإسبريسو، لذلك من المحتمل أن يكون له تأثير على يقظتك في غضون 15 دقيقة تقريبًا، ولكن يمكن أن تبقيك مستيقظًا في الليل حيث يستغرق الأمر وقتًا لتكسير الكافيين ستظل نصف الجرعة في جسمك بعد 6 ساعات، لذلك لا تتناولها من منتصف بعد الظهر فصاعدًا.

لبان لعلاج رائحة الفم الكريهة..

يحتوي على الزنك "لتقليل غازات الكبريت المتطايرة التي تسبب رائحة الفم الكريهة"، والفلورايد "الذي يساهم في الحفاظ على" قوة الأسنان" و "إكسيليتول لمنع نمو البلاك".

تقول إيمي لي بلانت، طبيبة الأسنان في كولشيستر في بريطانيا، إن سوء نظافة الفم يمكن أن يعني تراكم البكتيريا، وهذا يمكن أن يتسبب في تكوين غازات كريهة الرائحة وتسبب رائحة الفم الكريهة.

"أظهرت بعض الأبحاث أن مركبات الزنك يمكن أن تقلل من خطر تسوس الأسنان وتقليل رائحة الفم الكريهة عن طريق قتل البكتيريا في الفم التي يمكن أن تسبب هذه المشاكل، كمية الزنك التي يحتويها اللبان غير واضحة، يجب أن تكون أكثر من 1% حتى تكون فعالة.

"معظم المكونات الأخرى الموجودة فيه تمنع تسوس الأسنان، وهو أمر جيد، لأنه يزيد من رائحة الفم الكريهة، لكن بشكل عام، يعد مضغ اللبان علاجًا قصير المدى.

لبان لتخفيف التوتر..

يحتوي هذا اللبان بنكهة النعناع على مزيج من 5 زيوت للزهور، بما في ذلك البرقوق، والكرز، والورد الصخري، ويقال إنه يساعد في تخفيف التوتر.

قال البروفيسور آندي لين، عالم النفس بجامعة ولفرهامبتون، تظهر العديد من الدراسات أن مضغ اللبان يمكن أن يكون فعالاً في تقليل التوتر، ويرجع ذلك أساسًا إلى تأثير الدواء الوهمي أو العمل كمصدر إلهاء، لذلك قد يعمل مع البعض.

لبان من الزنجبيل لعلاج الغثيان..

اللبان بنكهة الزنجبيل يمكن أن تقدم طريقة خالية من الأدوية لمساعدة أولئك الذين يعانون من دوار السفر أو الغثيان أثناء الحمل أو الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي.

هذا اللبان جيد بشكل خاص للمرضى الذين يخضعون للعلاج الكيميائي أو النساء الحوامل لأن مكوناته لا تتفاعل مع أي دواء آخر.

أظهرت الدراسات أن الزنجبيل فعال في تقليل الشعور بالغثيان، تقول إحدى النظريات أن الزيوت الموجودة فيه تزيد من حركة المعدة، حيث يُعتقد أن حركة المعدة البطيئة تسبب الغثيان.

إذا كنت لا تحب طعم الزنجبيل، فإن مضغ العلكة نفسها تشتت انتباهك عن الشعور بالمرض، لذلك قد يكون من المفيد تجربة النكهات الأخرى أيضًا.

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للأسنان..

لبان منظف

حيث يصنع هذا اللبان من الفحم المنشط، يحتوي هذا على الفحم المنشط وبيكربونات الصوديوم، كما أنه يحتوي على الكالسيوم للمساعدة في تقوية الأسنان والمحلي إكسيليتول الذي "يحمي أسنانك من تسوس الأسنان".

تدعي بعض الأبحاث أن الفحم النشط يمكن أن يبيض الأسنان ولديه القدرة على الارتباط ببعض بكتيريا الفم والمركبات ذات الرائحة التي تسبب رائحة الفم الكريهة، يعتبر الفحم مادة كاشطة للمينا، لذلك يمكن أن يساهم في تآكل الأسنان إذا تم استخدامه بشكل مفرط.

لبان لمنع ارتداد حموضة المعدة..

إن مضغ اللبان يمكن أن يساعد في علاج ارتداد الحمض، على الرغم من أن هذا المنتج لا يحتوي على مكونات نشطة محددة للقيام بذلك.

قال بيتر وورويل، الأستاذ الفخري للطب وأمراض الجهاز الهضمي بمستشفى جامعة جنوب مانشستر: "يحدث ارتداد الحمض عندما تنتقل أحماض المعدة إلى الحلق، مما يسبب أعراضًا مثل الحموضة المعوية.

العلاج المعتاد هو مضادات الحموضة، التي تعمل على تحييد الحمض، في الحالات الأكثر شدة، يوصف للمرضى مثبطات مضخة البروتون التي تمنع المعدة من إنتاج الأحماض الزائدة، يمكن أن يساعد مضغ اللبان أولئك الذين يعانون من ارتجاع حمضي خفيف والذين يعانون من الأعراض بعد تناول وجبة كبيرة، هذا لأنه يزيد من إنتاج اللعاب، ويطرد الحمض من المريء.

"كان هناك الكثير من الدراسات الإيجابية إلى حد ما حول مساعدة مضغ اللبان في علاج ارتداد الحمض في السبعينيات والثمانينيات.

يجب على المرضى الذين يعتمدون على مضادات الحموضة محاولة مضغ اللبان لمدة شهر لمعرفة ما إذا كان ذلك مفيدًا، و إذا كنت تعاني أيضًا من متلازمة القولون العصبي، فيمكن تناول قطعة واحدة أو قطعتين يوميًا لأن بعضها يحتوي على محليات يمكن أن تهيج الأمعاء الحساسة.