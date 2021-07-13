شكرا لقرائتكم خبر عن الآثار الجانبية للجرعة الثانية للقاح كورونا أقوى من الأولى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الآثار الجانبية بعد الحصول على لقاح كورونا قد تكون مزعجه بعد الشيء لكنها سرعان ما تختفى، والجرعة الثانية من التطعيم ضرورية للغاية، يوضح الخبراء أنه بصرف النظر عن توقيت الجرعة الثانية ولكن يمكن أن تكون الآثار الجانبية للجرعة أكثر كثافة بشكل كبير، في مقارنة بالجرعة الأولى، ويقول العديد من الخبراء إن ردود الفعل القوية لا تدعو للقلق حقًا، وفقا لتقرير لموقع تايمز اوف انديا.

الحصول على الجرعة الثانية من لقاح الفيروس التاجي الخاص بك أمر ضروري لتأمين التحصين الكامل ضد الممرض الفيروسي مع توفر معظم اللقاحات في شكل جرعتين، من المهم الحصول على اللقاح الثاني متى أمكنك ذلك.

تبدأ الجرعة الأولى من اللقاح في التفاعلات الالتهابية الضرورية وتبدأ في تكوين الأجسام المضادة مع الجرعة الثانية، تدخل خلايا الذاكرة حيز التنفيذ نظرًا لأنها تعمل على الحصول على أجسام مضادة مقوية أعلى، وبالتالي يمكن أن يكون جهاز المناعة أكثر قوة وتؤدي إلى آثار جانبية أقوى وأكثر حدة، هذا هو السبب الأساسي في أن الجرعة الثانية يمكن أن تكون أقوى وتسبب آثارًا جانبية أكثر من المرة الأولى، على الرغم من الحصول على نفس اللقطة في المرة الأولى.

تختلف الآثار الجانبية بحسب اللقاحات

يعتقد الخبراء أيضًا أن الآثار الجانبية المختلفة هي ما يجعل لقاحات كورونا مختلفة عن اللقاحات الأخرى، بينما مع الحقن الأخرى ، يتعرف الجهاز المناعي بشكل عام على العدوى وقد يستجيب بشكل أقل حدة ، مع حقن لقاح كورونا، يمكن أن يكون رد الفعل شديدًا.

مع أنواع معينة من لقاحات كورونا، تحفز الجرعة الثانية استجابة مزدوجة ، حيث تكون بعض الأجسام المضادة موجودة بالفعل في حين أن جرعة اللقاح تطلب من الجهاز المناعي إنتاج المزيد من هذه الأجسام المضادة ، مما يؤدي بالتالي إلى تضخيم الآثار الجانبية أو الأعراض، من المرجح أن يحدث هذا النوع من التفاعل مع لقاحات mRNA في الوقت الحالي.

كل شخص يتفاعل بشكل مختلف مع اللقاحات

بعد ذكر العوامل المحتملة، يجب أن نتذكر أيضًا أنه ليس كل أجهزة المناعة تعمل بنفس الطريقة، لذلك ، فإن هذا يجعل البعض عرضة لآثار جانبية أقسى وشدة من البعض الآخر.

يمكن أن يتسبب التركيب الجيني والتغيرات الهرمونية أيضًا في حدوث نوبات تفاعلية، هذا هو نفس السبب الذي يجعل النساء يملن إلى التعرض لآثار جانبية أكثر حدة من الرجال يمكن أن يكونوا أيضًا في الطرف المتلقي من المعاناة من آثار جانبية غير عادية مثل التغيرات في الدورة الشهرية وآلام البطن والغثيان.

يمكن أن تظهر الآثار الجانبية أيضًا بطريقة مكثفة إذا لم تواجه أي تفاعلات مع الجرعة الأولى من اللقاح.

هل تشير الآثار الجانبية الأشد إلى إصابة سابقة بالعدوى؟

تشير الأدلة الجديدة التي ظهرت بقوة إلى أن الناجين من كورونا ، الذين تم تطعيمهم بالفعل ، يميلون إلى التعرض لآثار جانبية أشد، أو الحصول على آثار جانبية خفيفة لفترة أطول ، مقارنة بشخص تم تطعيمه دون إصابة سابقة.

يمكن أن يحدث هذا لأنه مع وجود عدوى سابقة لـفيروس كورونا، يمكن أن تكون بعض الأجسام المضادة موجودة بالفعل ويمكن أن يكون الجهاز المناعي مهيأ جيدًا لتحمل العامل الممرض، وبالتالي ، يتخلص من الآثار الجانبية القوية والمزعجة بينما تخضع الدراسة لمزيد من التحقيقات، يمكن أن تؤثر التجربة السابقة بالفعل على طريقة تفاعلك مع لقاح معين لكورونا.

ما هي الآثار الجانبية المتوقعة؟

تميل الآثار الجانبية للقاح إلى أن تكون آثارًا شبيهة بالإنفلونزا وتفاعلية المنشأ والتي تظل كما هي مع اللقطة الأولى والثانية، ومع ذلك ، كما لوحظ ، يمكن أن تكون الآثار الجانبية أشد وتختلف في شدتها.

يمكن أن يكون الألم في موقع الحقن ، والتقرح ، والتصلب ، والحمى الخفيفة من الأعراض المتوقعة بعد اللقطة الأولى من اللقاح. كما أنها عادة ما تكون أولى علامات الالتهاب جنبًا إلى جنب مع الإرهاق والتعب والشعور بالضيق.

العديد من الذين تناولوا الجرعة الثانية من اللقاح يشهدون أيضًا على شعورهم بالإرهاق والرغبة في أخذ إجازة لمدة يومين، أبلغ قليلون أيضًا عن المعاناة من الغثيان أو القيء.