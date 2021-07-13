شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رجيم "لو كارب" أو قليل الكربوهيدرات لإنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رجيم لو كارب أو النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات هو النظام الغذائي الذي يحد من الكربوهيدرات الموجودة بشكل أساسي في الأطعمة السكرية والمكرونة والخبز، ويستبدل هذه الأطعمة بالتركيز على الخضراوات الكاملة الغنية بالبروتين، فى هذا التقرير نتعرف على رجيم لو كارب low carb diet و مميزاته وعيوبه، بحسب ما ذكر موقع" dietdoctor".



رجيم لو كارب

ما هو رجيم لو كارب

رجيم لو كارب هو نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، وهذا يعنى أنك تتناول كمية أقل من الكربوهيدرات ونسبة أعلى من البروتين والدهون.

قلل ببساطة من تناول السكر والنشويات، وتأكد من حصولك على البروتين الكافي - أو حتى كميات عالية من البروتين - ويمكنك تناول ما يكفي من الدهون الطبيعية للاستمتاع بوجباتك.

عندما تتجنب السكر والنشويات، يميل سكر الدم إلى الاستقرار، وتنخفض مستويات هرمون الأنسولين المخزن للدهون، مما قد يسهل حرق مخازن الدهون في الجسم.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن تناول البروتين العالي وتناول كميات منخفضة جدًا من الكربوهيدرات قد يجعلك تشعر بمزيد من الشبع، وبالتالي تقليل تناول الطعام بشكل طبيعي وتعزيز فقدان الوزن.

فوائد رجيم لو كارب لإنقاص الوزن

رجيم لو كارب له فوائد عديدة فى إنقاص الوزن، وكشفت الدراسات أن الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات يمكن أن تؤدي إلى فقدان الوزن وتحسين المؤشرات الصحية، ولا داعي عادةً لحساب السعرات الحرارية عند اتباع رجيم لو كارب، كل ما عليك فعله هو تناول أطعمة كاملة تجعل نظامك الغذائى كاملًا ومغذيًا ويشعرك بالشبع.

وتشير الدراسات إلى أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يمكن أن يسهل فقدان الوزن والتحكم في نسبة السكر في الدم، من بين فوائد أخرى.



رجيم لو كارب

أساسيات يجب أن تعرفها فى رجيم لو كارب

رجيم لو كارب يعتمد على مجموعة من الأساسيات، وهى:

- تناول اللحوم والأسماك والبيض والخضراوات والدهون الطبيعية (مثل الزبدة البلدى).

- تجنب: السكر والأطعمة النشوية (مثل الخبز والمكرونة والأرز والفاصوليا والبطاطس).

-تناول الطعام عندما تشعر بالجوع وتوقف عندما تشعر بالشبع، ولا تحتاج إلى حساب السعرات الحرارية أو وزن طعامك.



رجيم لو كارب

من الذي لا يجب عليه اتباع رجيم لو كارب

يمكن لمعظم الناس بدء نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات بأمان، لكن في هذه الحالات الثلاثة، قد تحتاج إلى استشارة طبيبك:

-تناول أدوية لمرض السكري، على سبيل المثال الأنسولين

-تناول أدوية لارتفاع ضغط الدم

-الرضاعة الطبيعية

إذا لم تكن في أي من هذه المجموعات ولم تكن تعاني من أمراض مزمنة خطيرة يمكنك اتباع رجيم لو كارب.