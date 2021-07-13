صحة ورشاقة

مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 13 يوليه 2021

ارتفع، اليوم الثلاثاء 13 يوليو/ تموز 2021م، عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في مختلف المناطق اليمنية المحررة، إلى 9 حالات في ثلاث محافظات.

 

وذكرت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة، أن مستجدات الساعات الماضية شهدت تسجيل 15 حالة اشتباه بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بينها 9 إصابات مؤكدة توزعت بواقع: (6 في لحج، حالتين في المهرة، وحالة وحيدة في عدن).

 

كما سجلت 5 حالات شفاء جاءت جميعها في مأرب، دون تسجيل أي حالة وفاة لهذا اليوم.

 

وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكد إصابتها إلى 6961 حالة، منها 1366 حالة وفاة، و4147 حالة شفاء

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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