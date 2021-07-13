شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح فعالة للحفاظ على بشرتك فى الصيف من خلال التبريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظيف البشرة وإنعاشها أمر مهم خلال الموسم الحار والرطب، حيث يمكن أن تؤدي الحرارة إلى مشاكل مثل الطفح الجلدي وظهور البثور، كما يمكن أن تؤدي حرارة الصيف أيضًا إلى مشاكل مثل حروق الشمس وحساسية الجلد، وفقا لتقرير موقع " healthsite".

العلاجات الجليدية

يتم إجراء العلاجات السريرية المبردة باستخدام الثلج الجاف بواسطة معالجين محترفين لإزالة الزوائد مثل الزوائد الجلدية، ويمكن أن يكون للمكون البارد مثل الثلج استخدامات في العناية بالجمال، وفيما يلي الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها استخدام الثلج للحفاظ على بشرتك باردة.

ضعيه على بشرتك ولكن بحذر

قد يكون لفرك الجلد بالثلج فوائد التبريد والانتعاش، لكن لا تضع الثلج مباشرة على الجلد، لأنه يمكن أن يضيق الأوعية الدموية ويضر بالشعيرات الدموية، فقط لفي مكعبات الثلج بقطعة قماش نظيفة ثم ضعيها على الوجه برفق ، لبضع ثوانٍ في كل مرة. يجب أن يتم ذلك بعد التطهير.

ماء الورد المثلج

ماء الورد من أفضل المبردات ومنشط قوي للبشرة، يمكنك تبريد ماء الورد في وعاء وترك قطن قطني منقوعًا فيه، امسحي الوجه بضمادات ماء الورد المبردة لتوحيد لون البشرة ومساعدة الدورة الدموية والحفاظ على نضارة البشرة، امسحي الجلد عدة مرات في اليوم بهذه الضمادات لتشعر بالبرودة والانتعاش.

الشاي الأخضر وعصير الخيار

يمكنك صنع مكعبات ثلج بمكونات طبيعية مثل الشاي الأخضر أو ​​عصير الخيار، يمكن وضع هذه المكعبات حول العينين لبضع ثوانٍ في كل مرة لتقليل الانتفاخ وحتى الهالات السوداء. يمكن فعل الشيء نفسه مع الألوا فيرا " الصبار" لتهدئة البشرة بعد التعرض لأشعة الشمس وحرق الشمس.

الخيار والبطيخ للوجه

يمكن خلط عصير الخيار (أو اللب) والبطيخ مع ملعقتين صغيرتين من الحليب المجفف وبياض بيضة واحدة، يمكنك وضع المكونات في الخلاط للحصول على عجينة ناعمة، يوضع على الوجه والرقبة ويشطف بالماء بعد نصف ساعة.

البابايا الناضجة ومقشر الشوفان

البابايا الناضجة لها مفعول منظف ومبرد، اضيفى الشوفان واللبن الرائب إلى البابايا، ضعيه على الوجه وافركي برفق على البشرة ، ثم اغسليه بالماء.

عصير الخيار وماء الورد

لتوحيد لون البشرة ، اخلطي عصير الخيار مع ماء الورد بكميات متساوية. يوضع على الوجه ويغسل بالماء العادي بعد 20 دقيقة.

حليب جوز الهند للوجه

جربى ماء جوز الهند أو حليب جوز الهند لتنعيم وتلطيف البشرة هذا الصيف، كما أنه يساعد على تبريد البشرة وإشراقها وإزالة السمرة، يوضع على البشرة ويترك لمدة 20 إلى 30 دقيقة، ثم يغسل بالماء العادي.