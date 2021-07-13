«الصحة العالمية»: رصد سلالة «دلتا» المتحورة من «كورونا» في 16 دولة أفريقية

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: أكد مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لأفريقيا رصد السلالة “دلتا” المتحورة من فيروس “كورونا” -الأكثر انتشارا بين سلالاته- في 16 دولة أفريقية حتى الآن. وقالت أخصائية الأمراض في المكتب الإقليمي نيكي جوميدي-مويليتسي في بيان: إنه من المعتقد أن تكون السلالة “دلتا” المكتشفة لأول مرة في الهند أكثر قدرة على الانتشار من السلالات الأخرى بنسبة 30 إلى 60 بالمئة، داعية الجميع إلى الحصول على اللقاحات المتوفرة لديهم.

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