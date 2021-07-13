شكرا لقرائتكم خبر عن عينة العظام أفضل طريقة لتشخيص الأورام الحميدة والسرطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عينة العظام هي إزالة قطعة من العظم أو نخاع العظم للفحص، وذلك لتشخيص الأورام وهل هي سرطانية أم حميدة، ويساعد هذا الاختبار أيضاً فى تحديد أسباب مشاكل العظام الأخرى، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على خزعة العظام ومتى يطلبها الطبيب ونتائج الخزعة، بحسب موقع " ucsfbenioffchildrens"

لماذا يتم إجراء خزعة العظام؟

الأسباب الأكثر شيوعًا لخزعة آفة العظام هي معرفة الفرق بين أورام العظام السرطانية وغير السرطانية وتحديد مشاكل العظام أو نخاع العظام الأخرى.

يمكن إجراء خزعة العظام على الأشخاص الذين يعانون من آلام العظام، خاصة إذا كشفت الأشعة السينية أو الأشعة المقطعية أو غيرها من الاختبارات عن وجود مشكلة.

نتائج خزعة العظام

تأتى النتائج جيدة إذا لم يتم العثور على أنسجة عظم غير طبيعية.

وقد تكون النتيجة غير الطبيعية هي أي من المشاكل التالية:

-أورام العظام الحميدة (غير السرطانية) ، مثل:

-كيس العظام

--الورم الليفي

-ورم أرومي

-ورم عظمي

الأورام السرطانية ، مثل:

-ساركوما

-المايلوما المتعددة

-الساركوما العظمية

-أنواع أخرى من السرطان قد تكون انتشرت في العظام

قد تكون النتائج غير الطبيعية أيضًا بسبب:

-التهاب العظم الليفي (عظم ضعيف ومشوه)

-تلين العظام

-التهاب العظم والنقي (عدوى العظام)

-اضطرابات نخاع العظام (اللوكيميا أو سرطان الغدد الليمفاوية)



خزعة العظام

كيف يتم إجراء خزعة العظام؟

-من المحتمل استخدام الأشعة السينية أو التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي لتوجيه الموضع الدقيق لأداة الخزعة.

-يقوم الطبيب بوضع دواء مخدر (مخدر موضعي) على المنطقة ثم يتم إجراء قطع صغير في الجلد.

-غالبًا ما يتم استخدام إبرة خاصة يتم إدخال هذه الإبرة برفق من خلال الجرح، ثم يتم دفعها ولفها في العظم وبمجرد الحصول على العينة، يتم لف الإبرة.

- بمجرد توقف النزيف ، يتم وضع الغرز وتغطيتها بضمادة وترسل العينة إلى المختبر لفحصها.

يمكن أيضًا إجراء خزعة العظام تحت التخدير العام لإزالة عينة أكبر ثم يمكن إجراء الجراحة لإزالة العظم إذا أظهر فحص الخزعة وجود نمو غير طبيعي أو سرطان.