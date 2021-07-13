كل ما تريد معرفته عن ريجيم الماء

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القاهرة - سامية سيد - ريجيم الماء أو صيام الماء هو أحد أنظمة إنقاص الوزن السريعة، وكما أكد الخبراء فإن أى ريجيم سريع قد يترتب عليه مشاكل صحية وكذلك عودة الوزن واكتسابه مرة أخرى بعد الانتهاء من اتباع الريجيم، في هذا التقرير نتعرف على رجيم الماء وهل يساعدك حقاً على إنقاص الوزن

بحسب ما ذكر موقع "today" هناك نوعان من الحميات الغذائية: صحية وغير صحية، حيث يساعدك النظام الغذائي الجيد على تبني أسلوب حياة أكثر صحة، والحفاظ على نشاطك وتناول الأطعمة المفيدة لك، وعدم عزلك عن العناصر الغذائية الأساسية والعكس صحيح.



ريجيم الماء

ريجيم الماء

ريجيم الماء هو أحد اتجاهات النظام الغذائي لكن له مخاطر عديدة.

يعتمد هذا الريجيم على عدم تناول أي طعام وشرب الماء فقط، لذا يسمى "صيام الماء".

تخبرك بعض الأنظمة الغذائية المائية بشرب الماء لبضعة أيام، لكن تسمح لك بإضافة الفواكه والخضراوات بمجرد أن تبدأ في إنقاص الوزن تسمح لك الأنظمة الغذائية المائية الأخرى بتناول التفاح مع الماء.



ريجيم الماء

ريجيم الماء وإنقاص الوزن السريع

ريجيم الماء يساعد في إنقاص الوزن سريعاً، فإذا كنت شخصًا يتمتع بصحة جيدة، فربما لن يؤذيك صيام بضعة أيام، لكنها طريقة سيئة لفقدان الوزن، وفقاً لخبراء التغذية، حيث سوف تكون جائعًا للغاية وستعود إلى أنماط الأكل المعتادة بعد الانتهاء من ريجيم الماء وستكتسب أي وزن فقدته.

مخاطر ريجيم الماء

عندما يكون ما تتناوله بشكل رئيسى هو الماء، يفقد جسمك العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها، ستكون هناك نتيجة قصيرة المدى وهي أنك ستفقد الكثير من الوزن، ومعظمه سيكون ماء وليس دهونًا.

تفقد المزيد من العضلات مقارنة بالأشخاص الذين يفقدون وزنًا من خفض السعرات الحرارية الموصى به من 500 إلى 800 سعرة حرارية يوميًا من مدخولهم الطبيعي.

ما يعنيه هذا هو أنه بمجرد التوقف عن تناول الماء عليك أن تأكل أقل بكثير للحفاظ على فقدان الوزن لأن معدل الأيض الخاص بك سينخفض ​​بشكل ملحوظ.

وإذا لم تحصل على كمية كافية من الماء أثناء الصيام، فإنك تخاطر بأعراض جانبية مثل الجفاف ، والذي يمكن أن يؤدي إلى الدوار والإغماء والإمساك والصداع ، على سبيل المثال.



ريجيم الماء

ريجيم الماء البارد

إنه ليس نظامًا غذائيًا، حيث لا توجد قيود على ما تأكله، الشرط الوحيد هو أن الماء يجب أن يكون باردًا عند شربه يحرق الجسم السعرات الحرارية الزائدة عن طريق تسخين الماء المثلج لدرجة حرارة الجسم الطبيعية (كلما أبرد الماء كلما زاد حرق السعرات الحرارية).

شرب الكثير من الماء يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول ، مما يجعلك أقل ميلًا للإفراط في تناول الطعام ويطرد الماء أي سموم تتراكم في الجسم.