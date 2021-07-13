شكرا لقرائتكم خبر عن اعتزل ما يؤذيك واستمتع بالحياة..التجاهل والترك يحسن التركيز والحالة النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجاهل المشكلات التي تحدث في حياتنا لا يعتبر حلا مثاليا كما في الأبحاث والدراسات الاجتماعية التي تعتبر إن مواجهة الأزمات بالصمت قد يؤثر على مشاعرك بالسلب ويجعلك غير قادر على التعامل في الحياة بشكل طبيعى، إلا خبراء آخرين يؤكدون إن ترك الأمور والأشياء غير المهمة في الحياة اليومية يجعلها أكثر متعة وراحة

موقع Brightside يقدم بعض الأسباب التي من أجلها يكون تجاهل الأشياء هو الحل الأمثل.

التجاهل يحسن التركيز:

حين تحاول أن تتجاهل الأشياء والأفكار المزعجة التي تجعل تفكيرك مشوشا وتؤثر على تركيزك فإنك تساعد ذهنك بطريقة غير مباشرة على التفكير بمرونة أكبر للتوصل إلى نتائج أفضل، حتى أنك مع الوقت يمكنك أن تحدد الأشياء التي تستحق التركيز والأشياء التي يمكن تجاهلها، إذا مرنت نفسك على القيام بهذا الشيء، والتمكن من التمييز بين الأشياء التي تستحق التركيز فهذا يحسن من حالتك النفسية والمزاجية

تقييم ذاتك بشكل أفضل:

يقول الخبراء أنه من عادة البشر أنهم يحدثون أنفسهم بشكل مستمر، حتى أن حديث الإنسان مع نفسه يتضمن ما يقرب من 400 كلمة في الدقيقة الواحدة، فإذا كان معظم هذا الحديث الداخلي يدور حول نقد الإنسان لذاته، فإن ذلك يعطي الشخص فرصة أكبر للتفكير في الخطوة القادمة، أو يمكنه تقييم تصرفاته أو احتياجه لتغيير أسلوبه.

تقليل الضغط النفسي:

العيش في عصر التكنولوجيا، يتيح كل مصادر المعلومات بمختلف أنواعها في أي وقت مكان، ونتيجة لذلك فإننا أصبحنا معرضين بشكل أكبر للضغوطات النفسية التي تنتج عن التأثر بما نقرأه أو نشاهده، بل وإن هذا الضغط النفسي قد يؤدي إلى إصابتك ببعض الأعراض مثل الهبوط والصداع والإفراط في النوم... لذا فعليك أن تتعلم كيف تتجاهل تلك الأشياء التي لا يمكنك التحكم فيها.