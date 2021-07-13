شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تجعل فقدان الوزن لا يتغير.. احسب السعرات الحرارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تختار أطعمة صحية وتمارس الرياضة، لكن الرقم على الميزان لا يتزحزح، فقد تكون هناك أسباب لذلك نذكر بعضها في التقرير التالى وفقا لموقع " verywellfit" .

1 عدم الاهتمام بحساب السعرات الحرارية

حتى الطعام الصحي يحتوي على سعرات حرارية، يعد اختيار الأطعمة المغذية أمرًا ذكيًا، ولكن لمجرد أنها مفيدة لك لا يعني أنه يمكنك تناول كميات غير محدودة ومواصلة فقدان الوزن، من المؤكد أن العشاء المكون من السلطة والسلمون والمكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة صحي ، لكن لا تستبعد الأرقام. 170.1 جرام فيليه السلمون مع كوبين من المكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة تبلغ حوالي 700 سعر حراري، سلطة من الخس والطماطم مع ملعقة كبيرة من كل زيت زيتون وخل يصل المجموع إلى أكثر من 800 سعر حراري.

يعتبر فقدان الوزن في الأساس لعبة أرقام، لذا اختر الأطعمة المغذية، ولكن احسب تلك السعرات الحرارية، وعندما تحسب السعرات الحرارية، تأكد من تحقيق هدفك في خسارة الوزن من السعرات الحرارية.

2 الإفراط في التمرين

من السهل أن تخطئ في تقدير عدد السعرات الحرارية التي تحرقها بالفعل، وقد تعدك صالة الألعاب الرياضية بحرق 500 سعرة حرارية خلال ساعة ولكن يختلف كل شخص عن الآخر، قد تحرق 300 سعر حراري فقط.

للحصول على أدق المعلومات، قم بارتداء جهاز مراقبة النشاط الذي يتتبع حرق السعرات الحرارية، وتذكر إذا كنت تكافئ نفسك بمعاملة تساوي السعرات الحرارية التي حرقتها، يبدو الأمر كما لو أنك لم تحرق أي سعرات حرارية على الإطلاق.

3 تناول الطعام خارج المنزل

أنت لا تعرف بالضبط ما هو في طبقك، حتى إذا كان المطعم يقدم معلومات غذائية ، فهذه مجرد تقديرات تستند إلى وصفات دقيقة يوزعها الأشخاص المسئولون. هل تعتقد حقًا أن كل فرد من طاقم المطبخ يزن ويقيس كل مكون؟

الآن ، لا حرج في تناول الطعام بالخارج، خاصة إذا كنت تطرح أسئلة وتتخذ خيارات ذكية. ولكن إذا وجدت أن الرقم الموجود على الميزان لن يتزحزح ، فقد ترغب في التفكير من تناول الطعام في الخارج.

4 الوقوع في فخ الخالي من السعرات الحرارية

لا تستهلك كميات غير محدودة من الأطعمة "الخالية من السعرات الحرارية"، طالما أن المنتج يحتوي على أقل من 5 سعرات حرارية لكل وجبة، يُسمح للشركات بالتقريب إلى 0 سعرات حرارية لكل حصة، وغالبًا ما تكون بشكل غير واقعي، احترس من تتبيلات السلطة وأكياس التحلية وبخاخات الطهي على وجه الخصوص.