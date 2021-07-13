شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الليمون الصحية من تجميل الشعر وحتى تفتيح البشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمتع الليمون بفوائد كثيرة، فهو مفيد للشعر والجلد ويعتبر حلا سحريا للتخلص من البقع الداكنة السمراء تحت الإبط والتخلص من رائحة العرق، تكثر فوائد الليمون في فصل الصيف حين يشتد الحر، لكن لليمون استعمالات لا تعتمد على موسم السنة فقط، فهو يحمل أسرار جمال البشرة وعلاجها.

وقالت صحيفة الإندبندنت، إن أفضل منتجات التجميل هي تلك التي تصنعها بنفسك من مواد طبيعية، حيث يعد الليمون من ثمار الصيف المفيدة جدا للجسم، تعتبر حماية البشرة واحدة من أهم المميزات التي يمنحها الليمون.



الليمون يعمل كمزيل للعرق وتفتيح البشرة

ويقترح موقع "هيلث تيبس" 5 طرق لاستخدام الليمون للعناية بالبشرة: 1.ترطيب البشرة

يمكن صنع "جل" للاستحمام وذلك من خلال خلط الليمون مع ماء جوز الهند، إذ سيساعد ماء جوز الهند في ترطيب البشرة، بينما سيعمل الليمون على تنظيفها وتلميعها.

2.مستحضر من الخيار والليمون

طريقة فعالة لمحاربة حب الشباب وتوهج الجلد، ويتكون المستحضر من الماء البارد والليمون وشرائح الخيار، إضافة إلى شرائح الليمون ، وأثناء الاستخدام يوضع المستحضر على قطعة قطن تمرر على المنطقة المراد تنظيفها، ومن المُفضل استخدام هذا المستحضر لمدة أسبوع على الأقل.



فوائد الليمون للشعر والبشرة

3. للشعر..

يساعد الليمون في العناية بالشعر، إذ يساهم في نعومة الشعر وإضافة لمعان عليه، وتكمن طريقة الاستخدام في وضع كمية من الليمون على الشعر ومن ثم عرضه تحت أشعة الشمس، وعند تعرضه للشمس، يساعد الليمون على تنعيم الشعر وإعطائه بريقا ذهبيا، وللخروج بنتيجة إيجابية يجب استخدام هذه الطريقة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

4.لصحة الأظافر

لطالما عانت بعض النساء من كسر أظافرهن أثناء ممارسة نشاطهن اليومي، إلا أنه بواسطة الليمون ستنتهى هذه المشكلة، ويتكون المستحضر من خليط زيت الزيتون والليمون.





فوائد الليمون المذهلة للجسم البشرة

5. مزيل للعرق

خواص الليمون تستخدم كمزيل طبيعي للعرق ويساعد في نفس الوقت على إزالة البقع الداكنة التي تتشكل عادة في هذه المنطقة، كون الليمون يحتوي على حامض خاص يُعرف بحامض الليمون، المسئول عن إزالة البكتيريا التي تسبب الروائح الكريهة.