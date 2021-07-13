شكرا لقرائتكم خبر عن خد بالك.. العطش والإجهاد هيزود رغبتك فى تناول السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعشق الكثيرون تناول الحلوى في أى وقت من اليوم سواء قبل أو بعد الوجبات، أو تناول مشروبات القهوة المليئة عادة بالسكر في فترة ما بعد الظهر، ويقدم التقرير التالي بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في الحد من الرغبة الشديدة في تناول السكر وفقا لتقرير لموقع everydayhealth.

التوت

الأفوكادو

المكسرات مثل الفستق

البذور مثل السمسم والشيا

البقول مثل الفول والعدس والحمص

الاطعمه التي تحد من رغبه تناول السكر

الآثار الجانبية لتناول الكثير من السكر

في حين أن السكر يرضي براعم التذوق لديك، فإن الارتفاع المستمر في نسبة السكر في الدم يؤدى إلى التعب والتهيج والأفكار المقلقة ، يمكن أن يؤدي ارتفاع وانخفاض نسبة السكر في الدم أيضًا إلى استمرار الرغبة الشديدة في تناول السكر.

السكر المضاف يمكن أن يكون ضارًا بالصحة بشكل خاص وفقًا لدراسة في مجلة Nutrients ، فإن تناول الكثير من الطعام يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكري من النوع 2، ومرض الكبد الدهني غير الكحولي والتدهور المعرفي وأنواع معينة من السرطان.

توصي الإرشادات الغذائية الأمريكية بالحد من تناول السكر المضاف بحد أقصى 10 % من السعرات الحرارية اليومية.

ما هي العوامل التي تجعلك تتوق إلى السكر؟ الجفاف

العطش غالبًا ما يشبه الجوع أو الرغبة الشديدة في الطعام، وجدت الأبحاث السابقة أن الناس يستجيبون "بشكل غير لائق" لعوامل الجوع والعطش بنسبة 62 % من الوقت على سبيل المثال، كانوا عطشى ، ولم يكونوا جائعين.

جودة النظام الغذائي السيئة

يمكن أن تلعب جودة النظام الغذائي أيضًا دورًا في إثارة الرغبة الشديدة في تناول السكر على سبيل المثال، فإن استهلاك نسبة أعلى من الكربوهيدرات إلى البروتين والدهون الصحية أو تناول الكربوهيدرات البيضاء المكررة مثل تلك الموجودة في الأطعمة المصنعة يمكن أن يزيد الجوع والرغبة الشديدة في السكر.

التغيرات الهرمونية

بالنسبة للنساء ، يمكن أن تكون الرغبة الشديدة في تناول السكر ناتجة جزئيًا عن الهرمونات، بما في ذلك الإستروجين والبروجسترون والإستراديول أو الإستراديول، وتزداد مستويات الإستراديول أثناء الدورة الشهرية لتنضج وتحرر البويضة ، وتثخن بطانة الرحم للسماح للبويضة المخصبة بالزرع.

الاجهاد

الإجهاد هو سبب آخر للرغبة الشديدة في تناول السكر وجدت دراسة سابقة أن الإجهاد المزمن كان له تأثير مباشر كبير على الرغبة الشديدة في تناول الطعام ، وأن الرغبة الشديدة في تناول الطعام كان لها بدورها تأثير كبير.