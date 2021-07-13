شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروب يساعدك على فقدان دهون البطن خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه العديد من الأشخاص صعوبات وتحديات كبيرة للتخلص من الدهون الزائدة خاصة في منطقة البطن، حيث إن الرغبة في فقدان الدهون الحشوية ليست مرتبطة فقط بأهداف إنقاص الوزن فحسب، بل لأنها تتواجد بالقرب من الأعضاء الحيوية بالجسم، وتراكم تلك الدهون يمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة مثل الإصابة بأمراض القلب والسكرى من النوع 2 وغيرها.

وفقًا للتقرير المنشور بموقع "إكسبريس"، فإن المشروبات التي تحتوى على الكافيين مثل الشاي والقهوة يمكن أن تساعد في التخلص من دهون البطن في غضون ساعات من تناولها.

وفى دراسة نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، بحثت في الكافيين وآثاره على معدلات التمثيل الغذائي للأشخاص ذوي الوزن الطبيعي والأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة أيضًا، حيث إن التمثيل الغذائي هو العملية التي يحول فيها الجسم ما يتناوله ويشربه إلى طاقة.

وأشارت نتائج الدراسة، إلى أن الأشخاص ذوى الوزن الطبيعي الذين تناولوا القهوة التي تحتوى على 8 مجم لكل كيلوجرام من وزن جسم الشخص، زاد لديهم معدل الأيض بشكل ملحوظ خلال الساعات الثلاث التي أعقبت تناول الكافيين.



القهوة تساعد فى خسارة دهون البطن

بينما حصل الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة على قهوة بمحتوى كافيين يبلغ 4 مجم لكل كيلوجرام من وزن الجسم، زاد لديهم معدل الأيض أيضًا بما يفيد حرق الدهون خاصة في منطقة البطن، ولكن كان معدل حرق تلك الدهون أعلى لدى الأشخاص الذين لديهم وزن طبيعى للجسم.

من جانبها، تقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية إن إعطاء دفعة لعملية التمثيل الغذائي الخاصة بالشخص يمكن أن تساعده في حرق السعرات الحرارية وفقدان الوزن.

وأشارت دراسة أخرى إلى تأثير القهوة على فقدان دهون البطن، حيث أجريت على مجموعة من الأشخاص اليابانيين على مدار 12 أسبوعًا تناولوا خلالها القهوة، حيث كانت هناك تغييرات ملحوظة لديهم في فقدان الدهون الحشوية ومحيط الخصر.