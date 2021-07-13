شكرا لقرائتكم خبر عن رجيم سونوما لخفض الوزن .. يعتمد على الحبوب والخضروات والأسماك والمكسرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتمد نظام سونوما الغذائي على حمية البحر الأبيض المتوسط ​​التي تركز على تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الكاملة الغنية بالعناصر الغذائية، يركز النظام الغذائي على التحكم في الكمية والأكل الصحي لتشجيع فقدان الوزن وتحسين الصحة العامة في 10 أيام فقط، وذلك وفقا لما ذكره موقع boldsky.

ما هو نظام سونوما الغذائي، وكيف يعمل، وفوائده وعيوبه ونموذج لخطة الوجبات..

نظام سونوما الغذائي هو برنامج لإنقاص الوزن ابتكرته كوني جوتيرسن، وهي أخصائية تغذية، ومؤلفة كتابين - "The Sonoma Diet" نُشر في عام 2005 ، و"The New Sonoma Diet" نُشر في عام 2011، تشرح كتب فلسفتها عن كيفية خسارة وزنك وتحسين صحتك من خلال التركيز على الأطعمة الكاملة وخطة النظام الغذائي التي ستساعدك على التخلص من إدمان السكر، وتعلمك كيفية إشباع رغباتك بالأطعمة الصحية.

وقال الموقع، سمي نظام سونوما الغذائي على اسم منطقة النبيذ الشهيرة في ولاية كاليفورنيا، النظام الغذائي مستوحى من حمية البحرالأبيض المتوسط، والتي تركز على "الأطعمة القوية" مثل زيت الزيتون والحبوب الكاملة والفواكه والخضروات الطازجة والأسماك والدواجن والمكسرات والبقوليات، إلى جانب الأكل الصحي، يركز النظام الغذائي أيضًا على التحكم في الكمية



الاطعمة الصحية لخفض الوزن

كيف يعمل رجيم سونوما؟

الهدف من النظام الغذائي هو الحفاظ على شعورك بالشبع أثناء تناول أجزاء صغيرة من الأطعمة الصحية لتعزيز فقدان الوزن، يتكون نظام سونوما الغذائي من 3 مراحل تسمى الموجات، تستمر الموجة الأولى لمدة 10 أيام وهي المرحلة الأكثر تقييدًا، وتسمح لك الموجة الثانية بالوصول إلى الوزن المثالي وتركز الموجة الثالثة على الحفاظ على هذا الوزن.

خلال النظام الغذائي، سوف تتناول 10 "أطعمة قوية" وهي التوت الأزرق والفراولة والعنب والسبانخ والفلفل والبروكلي والحبوب الكاملة والطماطم وزيت الزيتون واللوز، هذه الأطعمة غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن والدهون الصحية أيضًا، يشجعك النظام الغذائي على تناول 3 وجبات يوميًا بالإضافة إلى وجبات خفيفة صحية، ولكن فقط عندما يكون لديك الرغبة في تناول الطعام بين الوجبات.



يعتمد على نظام البحر الابيض المتوسط

الموجة 1..

هذه المرحلة هي الأكثر تقييدًا والتي تستمر لمدة 10 أيام. إنه مصمم لتعزيز فقدان الوزن من خلال تعلم التحكم فى الكمية والتخلص من الأطعمة المصنعة والسكرية..

فيما يلي قائمة بالأطعمة التي تمت إزالتها من الموجة 1:

الحبوب المكررة والدهون الموجودة في المايونيز والسمن وتتبيلات الدسم، السكر المضاف الموجود في السكر الأبيض والحلويات والصودا، منتجات الألبان مثل الجبن كامل الدسم وجميع أنواع الزبادي والزبدة، فواكه معينة مثل المانجو، والموز والرمان. خضروات معينة مثل: البطاطس والبازلاء والذرة والجزر وقرع العسل، والأطعمة المحلاة صناعياً والكحول.

فيما يلي قائمة بالأطعمة التي ستستهلكها خلال الموجة الأولى:

الفواكه مثل العنب البري والفراولة والتفاح والمشمش "مرة واحدة في اليوم"، الخضروات غير النشوية مثل القرنبيط والكرنب والطماطم والبروكلي والفلفل والسبانخ.

البروتين: مثل البيض "1 كامل و2 بياض في اليوم" والمأكولات البحرية، والفاصوليا، والدجاج، أو اللحم البقري قليل الدهن، الدهون الصحية مثل زيت الزيتون البكر الممتاز، والأفوكادو، واللوز، والجوز، (ثلاث مرات في اليوم)، الحبوب الكاملة ( مرتين في اليوم)، الجبن قليل الدسم والحليب منزوع الدسم. المشروبات: مثل الماء والقهوة السوداء والشاي.



النظام الغذائى الصحى

الموجة 2..

تبدأ هذه المرحلة بعد 10 أيام مما يساعدك على الوصول إلى وزنك المثالي، ستستمر جميع الأطعمة المعتمدة خلال الموجة 1 خلال هذه المرحلة، ولكن سيتم إعادة تقديم بعض الأطعمة غير المسموح بها. بالإضافة إلى ذلك، يتم ممارسة التمارين اليومية، في الموجة 2، يمكن إعادة تقديم الأطعمة التالية: جميع الخضار باستثناء البطاطس، جميع الفواكه الكاملة ولكن لا عدم شرب العصائر، تناول الزبادي الخالي من الدسم، والشيوكولاتة الداكنة.



تناول البروتين الخالى من الدهون

الموجة 3..

هذه هي المرحلة الأخيرة من نظام سونوما الغذائي، مما سيساعدك في الحفاظ على هذا الوزن، يتم تطبيق نفس قواعد الموجة 2 هنا، ولكن يمكن تناول القليل من الحلويات مع الحد من الأطعمة المصنعة.

هل تساعد حمية سونوما في إنقاص الوزن؟

لا توجد الكثير من الدراسات البحثية حول نظام سونوما الغذائي لفقدان الوزن. ومع ذلك، نظرًا لأن حمية سونوما مستوحاة من حمية البحر الأبيض المتوسط، فقد أظهرت الدراسات أن النظام الغذائي المتوسطي يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن على المدى الطويل لذلك، قد يقدم نظام سونوما الغذائي نتائج مماثلة لتلك الموجودة في حمية البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى ذلك، سوف تقضي على الأطعمة المصنعة وتستهلك المزيد من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي قد تساعد في إدارة وزنك.

ووفقا لما ذكره موقع boldsky يعتمد فقدان الوزن أيضًا على عدد من العوامل مثل النشاط البدني والعمر والتمثيل الغذائي وجودة النوم وإدارة الإجهاد.





سونوما دايت

فيما يلي بعض خيارات الطعام التي يمكنك تضمينها في النظام الغذائي" رجيم سونوما": الإفطار:من الحبوب الكاملة مع الحليب، بياض البيض مع خبز محمص من القمح الكامل وفلفل رومي سوتيه على الجانب الغداء:سلطة الدجاج والأرز البني، لحم قليل الدهن، حمص، شرائح خضار في خبز كامل الحبوب وتوت أزرق، سلطة السبانخ مع الدجاج المشوي وشرائح اللوز والفراولة. العشاء:سمك السلمون المشوي مع البروكلي سوتية، الخضار المشوى مع الأرز البني، دجاج مشوي قليل الدهن مع فلفل رومي سوتيه وشرائح أفوكادو.