شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة .. صحتك مهمة واعرف التوتر ممكن يعمل إيه فى جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القلق والتوتر والضغط النفسى حالة عامة يعيشها طلاب الثانوية العامة فى هذه الفترة بسبب الامتحانات والمذاكرة وقد يؤثر ذلك على صحة الجسم ويعرضهم لمشاكل صحية مختلفة، لذلك ينصح طلاب الثانوية بتجنب الضغط العصبى والتوتر المستمر.

وحسب ما ذكره موقع apa فأن تاثير التوتر والضغط العصبى على صحة الجسم هو:

1:يؤثر الضغط العصبى والتوتر المستمر على صحة الجهاز المناعى مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المختلفة .

2: يؤثر الضغط العصبى والتوتر الشديد على صحة القلب وقد يسبب الجلطات القلبية وضيق الشرايين.

3:يسبب الضغط العصى والتوتر للطلاب فقدان فى الشهية وعدم القدرة على تناول الطعام مما يؤثر على صحة الجسم ويسبب الانيميا الحادة والدوخة الشديدة.

4:الضغط العصبى والنفسي قد يؤثر أيضا على عضلات الجسم ويسبب ألم شديد فى الظهر والرقبة والكتفين .

5: التهاب المعدة والاضطرابات الهضمية من أبرز الاشياء الناتجة عن الضغط العصبى والتوتر، حيث يعانى الكثيرون من ألم المعدة ولا يستطيعون معرفة السبب وراء ذلك.

6:ارتفاع الضغط أو انخفاضه من المشاكل الصحية التى يسببها الحزن وقد يسبب ذلك مشكلة صحية كبيرة على الجسم.

7: قد يسبب الحزن والضغط النفسى على الاصابة بمرض السكر وهو من الأمراض المزمنة التى تؤثر على صحة الجسم .

8: الصداع النصفى والدوخة والاغماء من المشاكل الصحية التى يسببها التوتر والقلق.

9:يمكن أن يترافق التوتر مع أعراض الجهاز التنفسي ، مثل ضيق التنفس وسرعة التنفس ، حيث يضيق مجرى الهواء بين الأنف والرئتين بالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون من أمراض الجهاز التنفسي ، فهذه ليست مشكلة بشكل عام لأن الجسم يمكنه إدارة العمل الإضافي للتنفس بشكل مريح ، ولكن الضغوط النفسية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم مشاكل التنفس للأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي الموجودة مسبقًا مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن.

10:يمكن أن يؤثر الإجهاد على التواصل بين الدماغ والأمعاء، وقد يؤدي إلى الشعور بالألم والانتفاخ وغير ذلك من الانزعاج المعوي.