كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 يوليو 2021 01:47 مساءً - يمكن أن تؤدي عدوى الأذن إلى التهاب الأذن الخارجية، وأحياناً ألم شديد في الأذن، ومشاكل أثناء تناول الطعام، وحمى عند الأطفال الصغار، هناك أنواع مختلفة من التهابات الأذن، ولكن الأطفال الصغار هم الأكثر عرضة للإصابة بعدوى الأذن الوسطى وتسمى أيضاً التهاب الأذن الوسطى، ويمكن أن تسبب العديد من مسببات الأمراض هذه الحالة، التقت الخليج 365 نت بالدكتور مختار فتحي أخصائي الأطفال وحديثي الولادة ليوضح لنا أعراض التهاب الأذن الخارجية عند الأطفال الرضع.

ما هي عدوى الأذن عند الأطفال؟

التهاب الأذن عند الأطفال

لفهم التهابات الأذن ، يحتاج المرء إلى فهم تشريح الأذن البشرية. هناك ثلاثة أقسام في الأذن البشرية - الأذن الخارجية والوسطى والداخلية، بينما يتم عزل الأذن الخارجية والأذن الداخلية، يتم توصيل الأذن الوسطى بالتجويف الأنفي من خلال أنبوب يسمى أنبوب إستاكيوس، تتمثل وظيفة الأنبوب في معادلة ضغط الهواء وتصريف سوائل الأذن الوسطى في التجويف الأنفي. يظل الأنبوب مغلقاً في معظمه ولكنه يفتح أثناء بعض الوظائف مثل البلع أو العطس، عند الرضع والأطفال الصغار، تكون قناة إستاكيوس أقصر وأكثر استقامة من قناة لإستاكيوس، وبالتالي، تنتقل البكتيريا بسهولة من تجويف الفم إلى تجويف الأذن الوسطى.

، يحتاج المرء إلى فهم تشريح الأذن البشرية. هناك ثلاثة أقسام في الأذن البشرية - الأذن الخارجية والوسطى والداخلية، بينما يتم عزل الأذن الخارجية والأذن الداخلية، يتم توصيل الأذن الوسطى بالتجويف الأنفي من خلال أنبوب يسمى أنبوب إستاكيوس، تتمثل وظيفة الأنبوب في معادلة ضغط الهواء وتصريف سوائل الأذن الوسطى في التجويف الأنفي. يظل الأنبوب مغلقاً في معظمه ولكنه يفتح أثناء بعض الوظائف مثل البلع أو العطس، عند الرضع والأطفال الصغار، تكون قناة إستاكيوس أقصر وأكثر استقامة من قناة لإستاكيوس، وبالتالي، تنتقل البكتيريا بسهولة من تجويف الفم إلى تجويف الأذن الوسطى. الاتصال مع التجويف الأنفي يعرض الأذن الوسطى للعديد من البكتيريا والفيروسات التي تسبب التهابات الجهاز التنفسي العلوي، يمكن أن يضغط العامل الممرض المجهري ويجد طريقه عبر قناة إستاكيوس المغلقة إلى الأذن الوسطى، هنا يصيب الإفرازات المخاطية للأذن الوسطى مسبباً عدوى تسمى التهاب الأذن الوسطى.

أعراض التهاب الأذن الخارجية عند الأطفال

علاج التهاب الأذن عند الأطفال

إفرازات السوائل من الأذن: قد يشير خروج إفرازات صافية أو صفراء من الأذن إلى وجود صديد، وهو عبارة عن مجموعة من خلايا الدم البيضاء التي تهاجم أحد مسببات الأمراض يحدث هذا عندما تنفتح طبلة الأذن ويخرج القيح من الأذن الوسطى.

رائحة كريهة من الأذن : تنبعث رائحة كريهة من قناة الأذن حتى لو كان الطفل نظيفاً. تأتي الرائحة من سائل الأذن الوسطى المصاب إذا خرج منه.

: تنبعث رائحة كريهة من قناة الأذن حتى لو كان الطفل نظيفاً. تأتي الرائحة من سائل الأذن الوسطى المصاب إذا خرج منه. شد الأذنين بسبب الألم: قد يسحب الطفل أو يقرص الأذن بسبب ألم الأذن الشديد وعدم الراحة. وجع الأذن شديد جداً.

الحمى: يمكن أن تسبب عدوى الأذن حمى دون أي علامات لأمراض أخرى مرئية. هذا يعني أن الطفل الصغير سيبدو على ما يرام بخلاف ذلك. قد تكون الحمى الناتجة عن التهاب الأذن أكبر من 38 درجة مئوية.

فقدان الشهية: يمكن لقناة إستاكيوس المتضخمة أن تجعل البلع مؤلماً بسبب ارتفاع الضغط داخل الأذن الوسطى، لذلك، يُصاب الطفل بفقدان الشهية وعدم الاهتمام بالطعام.

الغثيان والقيء: قد يعاني الأطفال الصغار أيضاً من شعور دائم بالغثيان أو القيء بسبب الضغط داخل قناة إستاكيوس.

ضعف الاستجابة للأصوات: نظراً لأن الأذن الوسطى مسدودة بالسوائل المصابة، فإن الموجات الصوتية لا تصل إلى الأذن الداخلية بكفاءة، هذا يعني أن الطفل الصغير سيواجه صعوبة في الاستماع إلى الأصوات والاستجابة لها بشكل مناسب، يشعر الأذنان بانسدادهما ويوجد صعوبة في السمع.

فقدان التوازن: قد تضغط الأذن الوسطى الملتهبة على المتاهة، وهي جزء الأذن الداخلية المسؤول عن الحفاظ على توازن الجسم، يمكن أن يؤدي الضغط على المتاهة إلى تعطيل وظائفها مما يؤدي إلى فقدان التوازن، وكان الطفل يمشي بطريقة متذبذبة أو متعرجة، أو قد يشعر الطفل الدارج بالدوار.

التهيج العام والمتاعب أثناء النوم: سيبدو الطفل سريع الانفعال ومضطرب أثناء النوم بسبب الألم الحاد في الأذن، أثناء الاستلقاء، في كل مرة يدير فيها الطفل رأسه إلى جانب الأذن المصابة، كان يصرخ من الألم.

اصطحبي طفلك الدارج إلى الطبيب لفهم السبب الدقيق لعدوى الأذن.

كيف يتم تشخيص التهابات الأذن عند الأطفال؟

تشخيص التهاب الاذن