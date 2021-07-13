أسباب ألم السرّة عند الحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 يوليو 2021 01:47 مساءً - تعاني العديد من النساء الحوامل من ألم في زر البطن خلال الثلث الثاني والثالث من الحمل. فالسرة هي الرابط بالجنين، الذي يصل الجنين بالأم عبر المشيمة في الرحم. معظم أسباب آلام السرة غير ضارة وستختفي عند ولادة الطفل. ستناقش هذه المقالة بعض الأسباب المحتملة لآلام السرة، بالإضافة إلى العلاجات المنزلية للمساعدة في تخفيف الانزعاج.

أهم أسباب ألم السرّة

ضغط الرحم

ضغط الرحم

مع نمو الجنين، يتمدد الرحم كي يستوعب حجم الطفل، هذه التمدد يضغط على البطن بما في ذلك السرة. وخلال الثلث الثاني من الحمل، يتسع الرحم أكثر ويأخذ مكانه في الحوض. ويصبح بين السرة والثدي، وبحلول الثلث الثالث من الحمل، يمتد الرحم إلى أسفل البطن. كما يمكن أن تؤدي طريقة تموضع الجنين إلى الضغط على السرّة. وبمرور الوقت، قد يؤدي الضغط المتزايد على السرة إلى الشعور بالألم والحكة وعدم الراحة.

التمدد

التمزق لا يسبب ألماً مباشراً

تؤدي زيادة الوزن وتحريك الأعضاء أثناء الحمل إلى شد الجلد والعضلات حول البطن. ويمكن أن يتسبب التمدد أحياناً في حدوث تمزق في عضلات البطن، التي تبدأ أسفل عظم الصدر وتنتهي عند الحوض.

هذا التمزق لا يسبب ألماً في السرة بشكل مباشر، ولكنه يقلل من كمية الأنسجة بين الرحم وسرة البطن، ما قد يزيد من الحساسية ويضغط في المنطقة. وقد يسبب شد الجلد أيضاً بعض الألم الموضعي والحكة في السرة وحولها.

انقلاب زر البطن

تعاني بعض النساء الحوامل من انقلاب السرة، والذي يحدث عندما يدفع الحمل سرة بطن المرأة من الداخل إلى الخارج. وقد يؤدي انقلابها إلى زيادة الحساسية والألم.

الفتق السري

على الرغم من أن الفتق قد يبدو خطيراً، إلا أنه لا يؤذي المرأة الحامل أو الجنين. ويحدث الفتق السري عندما تضغط الأمعاء على السرة، ويمكن أن يحدث الفتق السري بسبب زيادة ضغط الرحم. وقد يوصي الأطباء بالمراقبة وتأجيل إجراء عملية جراحية على الفتق، إذا لم يسبب أي مضاعفات الاحتباس ومع ذلك، إذا كان هناك خطر فقد يقرر الطبيب تحديد موعد الجراحة، وهذه المضاعفات تحدث عندما لا يتلقى جزء من الأمعاء كمية كافية من الدم. حيث يمكن أن يتسبب نقص إمداد الدم في موت الأنسجة ومضاعفات أخرى.

ثقب السرة

ثقب السرة

أي إذا كان ثقب السرة يسحب الجلد المشدود إلى الخارج فمن المحتمل أن يتمزق. وهذا يزيد من خطر الإصابة بأي عدوى جرثومية، لذا يجب على المرأة التحدث إلى الطبيب حول إزالته.

علاجات المنزلية لألم السرة لدى الحامل

جل الصبار قد يهدئ البشرة الحساسة

1 - ضعي غسول الصبار أو جل الصبار على السرة فهو يهدئ البشرة الحساسة ويخفف من التهاب الجلد.

2 - قد يخفف وضع كمادات دافئة أو باردة على المنطقة التي تشعر بالحكة أو الألم الشعور بعدم الراحة.

3 - تجنبي استخدام الكمادات الساخنة جداً أو كمادات الثلج غير المغلفة بمنشفة، لأنها قد تسبب حروقاً وتزيد من حساسية السرة.

4 - إذا لم يكن الألم ناتجاً عن فتق سري، فقد يساعد تدليك الحمل أيضاً في تخفيف الألم.

متى أراجع الطبيب؟

إذا كان الجلد ملتهباً أو أحمر أو متشققاً أو إذا كان الألم شديداً أو حاداً، فمن الأفضل التحدث إلى الطبيب. لكن اعلمي أنه لن تؤدي معظم أسباب آلام السرة أثناء الحمل إلى أي مضاعفات دائمة.

ملاحظة من "الخليج 365 نت": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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