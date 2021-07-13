كيف تحتفلين بعيد الأضحى مع أطفالك؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 يوليو 2021 01:47 مساءً - لم يتبق على العيد سوى أيام قليلة، ويحتفل الجميع به، مما يجعل الآباء يتساءلون عن أفضل المقترحات للاحتفال بعيد الأضحى بالمنزل فيما يلي 10 طرق للاحتفال مع أطفالك بعيد الأضحى:

1.شراء كتب مجسمة لشرح الاحتفال بعيد الأضحى

عيد الاضحى

يمكنك كوالدة شراء بعض الكتب لشرح عيد الأضحى لأطفالك وأركان الحج يوم عرفة.

2. مشاركة الطفل في حفلة العيد

حفل العيد

تعتبر حفلات العيد وسيلة رائعة لإثارة حماس الأطفال بعيد الأضحى وتعلم المزيد من شعائر الإسلام، يمكن اصطحاب طفلك بعد صلاة العيد لمشاهدة ذبح الأضحية، والمشاركة في توزيع اللحم والهدايا.

3. القصص والأغاني والقصائد

العيد

إذا أردتِ، يمكنك أنت وأطفالك كتابة قصة عن عيد الأضحى معاً، هناك طريقة إبداعية أخرى للتعرف على عيد الأضحى وهي أن تجعلي أطفالك يكتبون قصيدة أو حتى يكتبوا ويغنوا أغنية، ترحب بقدوم العيد وتعبر عن البهجة والسعادة والترابط والتراحم بين كافة المجتمع.

4. مشاركة الجميع في تمثيل مسرحية أو مسلسل يعبر عن عيد الأضحى

تمثلية

يحب معظم الأطفال المشاركة في مسرحية عن عيد الأضحى. يمكن للأطفال تمثيل قصة عيد الأضحى المفضلة لديهم، أو إنشاء مسرحية خاصة بهم، أو حتى إعادة تمثيل هذه القصة.

5. علمي أطفالك اكتساب مهارات جديدة في العيد

عيد الأضحى

هناك كميات لا حصر لها من الحرف التي يمكن للأطفال القيام بها أثناء تعلمهم لمفهوم عيد الأضحى، يمكن أن يتعلم طفلك كيفية تقطيع اللحم وتقسيمه وتحضيره معك بالمطبخ وتحضير السفرة وتزيين الطعام.

كما يمكن إعداد مجسم كعبة بالكارتون كديكور في المنزل.

6. عروض دمى العيد

عروض الدمية

دائماً ما تحقق عروض الدمى نجاحاً كبيراً في مكاننا؛ لذا فليس من المستغرب أن أستخدم هذه الطريقة لتعليم أطفالي عيد الأضحى، يمكنك أنت أو أطفالك تمثيل قصة مرتبطة بعيد الأضحى، مثل تقديم عرض للدمى في يوم العيد.

بالنسبة للدمى، يمكنك صنعها باستخدام القماش أو باستخدام عصي المصاصة مع قصاصات ورقية.

7.وجبة الغذاء في عيد الاضحى

الاطعمة

يمكنك الاحتفال بتقديم كافة أنواع الأطعمة المحببة للجميع.

8. أداء أركان الحج

الاطفال

من الأنشطة الرائعة للأطفال أداء الحج في المنزل بمشاركة الآباء.

9. صنع فيديو للعائلة خلال احتفالاتهم

صور احتفالات عيد الأضحى

هناك الكثير من صور احتفالات عيد الأضحى في جميع أنحاء العالم على الإنترنت والتي تشمل ثقافات مختلفة، اختاري صورك المفضلة من الإنترنت، وقومي بعمل عرض شرائح أو عرضين مختلفين للشرائح، تظل ذكرى لك ولأسرتك كل عام.

مصدر المعلومات موقع sumairaz.