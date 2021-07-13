متى يثبت رأس الطفل الرضيع؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 يوليو 2021 01:47 مساءً - يكون خوف الأم وكذلك كل من يحيط بالمولود الجديد كبيراً بسبب أن هذا الكائن لا زال مترجرجاً، فهو ليس قاسياً بل طرياً ولذلك فرأسه ليس ثابتاً، وهذا التحرك الدائم لرأسه وعدم ثباته يجعل الأم تخاف من حمل الطفل الصغير القادم للحياة، وتتساءل متى يثبت رأسه ويمكنها أن تطمئن من خلال ذلك على نموه السليم؟

الدكتورة وفاء عبد القادر، إختصاصية طب الاطفال وحديثي الولادة تشير للآتي بخصوص رأس الرضيع.

لماذا لا يثبت رأس الرضيع؟

يحتاج رأسه للدعم بيديك

يولد المولود بعضلات رقبة ضعيفة.

ثم تبدأ العضلات في القوة بعد مرحلة قصيرة من الضعف.

تطور النمو الحركي للرضيع يعني أن يصبح قادراً على تثبيت رأسه، وكذلك أن يصبح قادراً على رفع رأسه بثبات.

يحدث ذلك الثبات بعد مرور عدة أسابيع من ولادة المولود.

خطوات تطور حركات رأس الرضيع

في عمر أربعة أشهر

المولود الجديد في هذا العمر تكون عضلات العنق أي الرقبة ضعيفة إلى حد ما، فمثلًا لو قامت الأم بشد وجذب الطفل برفق لوضعية الجلوس، فإن رأسه سيرجع إلى الوراء لأن عضلات الرقبة لا تستطيع دعم الجسم، وهذا من الأمور التي تبدو طبيعية ثم تقوى العضلات ما لم يكن هناك خللااً في تطور نمو المولود حركياَ.

في عمر شهر إلى شهرين يرفع مولودك رأسه حين تضعينه على بطنه ولكن لمدة قصيرة جداً، ثم يتطور بعد ذلك ليصبح قادراً على أن يدير رأسه بزاوية حادة قليلاً ثم يعيده كما كان.

في عمر ثلاثة أشهر يصبح الرضيع قادراً على رفع رأسه بزاوية 90 درجة، ثم يصبح قادراً على رفع رأسه عدة مرات متتالية في حال كان مستلقياً على بطنه، على العكس من مرحلة سن الولادة الاولى.

لا يعني هذا التطور أن المولود لا يحتاج لسند رأسه بيديك في هذه السن.

في عمر أربعة اشهر يصبح الرضيع قادراً على رفع رأسه لوحده، فلا يحتاج معظم الرضع الكثير من دعم الرأس، ففي هذه المرحلة قد يكون الرضيع قادراً على رفع رأسه حتى عند استلقائه على ظهره، ودعم نفسه بنفسه من خلال مرفقيه أثناء استلقائه على بطنه.

في عمر ستة أشهر يصبح الرضيع قادراً على المحافظة على ثبات رأسه عندما يكون منتصبًا، وأن يدير رأسه في اتجاهات مختلفة، وأن لا يتخلف رأسه عن جسده عندما تسحبه لأعلى حتى يجلس وهكذا؛ ففي هذه السن يمكن تقديم الطعام له بالملعقة أي دخول الطعام الصلب لنظام وطريقة تغذيته

أعراض تستوجب القلق بخصوص ثبات رأس الرضيع

قد لا يثبت الرأس عند نومه على بطنه

وجود تأخر في رفع رأس الرضيع أثناء نومه على بطنه.

ولادة الطفل باعاقات حركية وخلقية.

في حال انخفاض وزن المولود.

في حال ولادة الأم للمولود ولادة مبكرة.

في حال الشلل الدماغي عند الرضيع.

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