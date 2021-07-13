أعراض الجفاف عند الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 يوليو 2021 01:47 مساءً - الجفاف من أكثر المشكلات الصحيّة التي تُصيب فئة كبيرة من الأطفال والرضع، ويحدث المرض بسبب عوامل ومسببات عديدة، منها ما يتعلق بوظائف وعمليّات الجسم، ومنها ما يرتبط بالممارسات الحياتية واليومية من حركة وإجهاد أو سوء وعدم توازن في النظام الغذائيّ المُتبع، والجفاف يشير إلى عدم حصول الجسم على حاجته من السوائل التي تمنحه نسبة طبيعية من الرطوبة، ما يؤدي إلى جفافه مع ظهور علامات واضحة. استشاري طب الأطفال الدكتور إبراهيم شكري يحدد لنا الأسباب والعلامات وطرق الوقاية والعلاج

استخدام بعض الأدوية والعقاقير التي تؤدي أعراضها الجانبيّة إلى زيادة التبول، إضافة إلى عدم شرب كميات كافية من السوائل وخاصة الماء

هناك اضطرابات هرمونيّة وحالات مرضيّة مختلفة تسبب زيادة عدد مرات التبوّل عن الوضع الطبيعيّ

في الصيف يصبح جسم الطفل أكثر حاجة للسوائل والماء، إضافة إلى تعرضه للتعرق الذي يفقده هذه العناصر، ما يجعله أكثر عرضة للجفاف

وأحياناً يأتي الجفاف بسبب حساسية جسم الطفل تجاه بعض الأطعمة، أو لتأثره باختلافات حالة الطقس؛ من تطرف لدرجة الحرارة، وارتفاعها بشكل كبير

ويرافق الجفاف تعرض الطفل للتقيؤ، وإخراج كافة السوائل من جسمه في وقت قصير جداً، ما يفقده نسبة عالية من الماء والسوائل والأملاح المعدنية

يبدأ الجفاف بإصابة الطفل بالإسهال، حيث يفقد في هذه الحالة نسبة كبيرة من السوائل الموجودة في جسمه، وخاصة في حالات الإسهال الحاد أو الشديد

تُشير العيون الغائرة والمتعبة لدى الأطفال إلى تعرضهم لهذه المشكلة، وخاصة في مراحل عمرهم الأولى والتي من المفترض أن تكون وجوههم مشرقة وصحية

انخفاض حجم اليافوخ، وهو المنطقة اللينة من رأس الطفل، حيث إنّه كلما زاد انخفاض اليافوخ كان ذلك مؤشراً كبيراً على تعرض الطفل للجفاف

ويؤدي الجفاف الشديد إلى تقشر جلد الجسم، مع ملاحظة بكاء الطفل بشكل كبير، ولكن دون دموع أو بمعدل دموع أقل من الوضع الطبيعيّ

العطش الشديد والمستمر لدى الطفل، وكثرة الإقبال على شرب الماء، وكذلك تظهر على جسمه علامات جفاف وخاصة في منطقة الشفتين والوجه

وتشمل هذه الأعراض الحمى والقيء والإسهال والتعرق المفرط وسوء تناول أو عدم الرغبة في شرب السوائل خلال المرض

ومن الأعراض الجلد البارد أو الجاف، عيون غائرة على الرأس -للرضع تحديداً- النعاس المفرط، بكاء دون دموع، تنفس سريع ومعدل سريع لضربات القلب

الفقدان الكبير والملحوظ في الوزن، ويرافق ذلك بالطبع تراجع واضح للشهية والإقبال على تناول الأطعمة

ابحثي وراقبي لون البول؛ الداكن علامة خطر. كمية قليلة من البول. أو انعدامه لمدة 8 ساعات

انخفاض معدلات التبوّل لدى الطفل عن الوضع الطبيعيّ، حيث يدل ذلك على قلة السوائل في جسمه وبالتالي جفافه

وتعد من العلامات المنذرة فقدان الجلد لمرونته وحيويته، وسهولة تعرضه للخدش والجروح، وخاصة في منطق البطن والرقبة وبين الأصابع

تعرض الطفل لجفاف الأغشية المخاطية، بما في ذلك جفاف اللسان والحلق والأنف وغيرها.

طرق للوقاية من الجفاف عند الأطفال

من المهم المحافظة على رطوبة طفلك في جميع الأوقات

قد يفقد الأطفال الكثير من الماء والأملاح في بعض حالات الإصابة بالحمى، لهذا عليك تقديم ما يكفي من السوائل في اليوم بما في ذلك الماء والحليب والعصائر الطازجة الخالية من السكر

إذا تعرض طفلك للمزيد من الحرارة خلال النهار قدمي له من 2 - 3 أكواب إضافية عن الحصة الموصى بها من السوائل

نظمي جدول اللعب لطفلك للابتعاد عن أوقات ذروة الشمس خلال النهار، يمكنه اللعب قبل 10 صباحاً أو بعد 4 عصراً خلال اليوم

احرصي على تنبيه طفلك على إحضار عبوة من الماء -زجاجة- عند الذهاب إلى اللعب في الخارج

تأكدي من ارتداء طفلك الملابس المناسبة الخفيفة وقبعة ذات حواف عريضة عند التعرض للحرارة في الخارج

زودي طفلك بالأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السوائل مثل البطيخ والخيار والشوربة خلال النهار