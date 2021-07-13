شكرا لقرائتكم هربت مع عشيقها.. توقيف مصرية ادعت خطفها وطلبت فدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تمكنت مباحث الدقهلية وقطاع الأمن العام في مصر، من حل لغز اختفاء ربة منزل بإحدى قرى مركز المنصورة، بعد خروجها لمساعدة إحدى قريباتها في تجهيز شقة حفل عرس، إلا أنها لم تصل إليها.

وبعد يوم وصلت رسالة على تطبيق "واتساب" إلى شقيقة المتغيبة الموجودة خارج البلاد، وبالرسالة صورتها وهي مقيدة اليدين، ومع الرسالة مقطع صوتي يطالب بفدية مبلغ 500 ألف جنيه.

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إلى ذلك، توصلت جهود فريق البحث إلى أن المتغيبة سافرت مع شاب من الإسكندرية وهما في علاقة عاطفية، واتفقا على اختلاق الواقعة.

الزوج والشقيق يكشفان المستور

من جانبهما، أكد الزوج وشقيق المتغيبة، في بلاغهما، أنهما اكتشفا أنها لم تتوجه إلى قريبتها ولم تعد حتى حينه، وصباح اليوم التالي، وردت رسائل على "واتساب" من هاتف المتغيبة الى شقيقتها الأخرى المقيمة حالياً خارج البلاد على هاتفها.

وجاء في مضمون الرسالة صورة تظهر فيها المتغيبة جالسة على كرسي بلاستيكي ومقيدة بقطعة قماش من يديها من الأمام وكذلك تسجيلين صوتيين من شخص لا تعرفه يخبرها فيها: "أن المتغيبة موجودة لديه ويطلب مبلغ 500 ألف جنيه فدية لإعادتها، ويطلب منهم عدم إبلاغ الشرطة وإلا سيقوم بإيذانها وأنها بخير وسوف يوافيهم برسائل أخرى عقب ذلك".

اتفقت مع عشيقها

وتوصلت التحريات إلى عدم صحة الواقعة وأن المتغيبة على علاقة عاطفية بشخص جمعتهما الصدفة حال استقلالهما إحدى سيارات الأجرة القادمة من مدينة الإسكندرية إلى مدينة المنصورة.

كما، تبين أن المتغيبة اتفقت معه على تركها للمنزل وتقابلا سويا بشقة، بمدينة جمصة، واتفقا على اختلاق الواقعة وقام المذكور باستخدام الهاتف المحمول الخاص بالمتغيبة والتقط صورة لها داخل الشقة وهي مقيدة اليدين جالسة على كرسي بلاستيكي، وعقب ذلك قام بتسجيل مقطعين صوتيين وإرسال الرسائل إلى هاتف شقيقة المتغيبة.