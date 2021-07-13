شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فاكهة سحرية تحميك من سرطان الثدى وتحافظ على الجهاز الهضمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوى التوت على العديد من الفوائد الصحية التي تساعد في الحد من الأمراض المختلفة وتحسين حدة البصر بما في ذلك الرؤية الليلية، ومنع إعتام عدسة العين، والتنكس البقعي، والزرق، كما يستخدم أيضا لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية ، مثل تصلب الشرايين وانخفاض تدفق الدم وأيضًا ألم الصدر.

وطبقا لتقرير نشر في موقع "تايمز أوف انديا"، فإن التوت يلعب دورا في علاج متلازمة التعب والبواسير والسكري وهشاشة العظام والنقرس والتهابات الجلد وعسر الهضم وأمراض الكلى والتهابات المسالك البولية .

وكشفت بعض الدراسات عن فعالية المواد الكيميائية الموجودة في أوراق التوت في خفض مستويات السكر في الدم والكوليسترول، لأنه غنى بمركبات الفلافونويد التي تحسن الدورة الدموية لدى مرضى السكري.

وفيما يلى أبرز الفوائد الصحية للتوت على الصحة:1.تحسين النظر

يحتفظ التوت أيضًا بقدرته الخاصة على تحسين رؤية العين ووظائفها وحمايتها من المشاكل الصحية، حيث يحتوى على مركبات أنثوسيانوسيدات التي يمكن أن تساعدك في علاج مشاكل العين مثل إعتام عدسة العين ، والعمى الليلي ، والزرق، وتقليل معدل التنكس البقعي.

2. الحفاظ على صحة الجهاز الهضمى

التوت يساعد في مكافحة مشاكل الجهاز الهضمي المختلفة والوقاية من الإسهال وعسر الهضم والدوسنتاريا والتهابات المعدة والعديد من مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى.

3. تعزيز المناعة

تحتوي هذه الفاكهة أيضًا على كمية عالية من مضادات الأكسدة التي تعمل ضد الجذور الحرة، ما يقى من نزلات البرد والسعال أو الالتهابات.

3. تنظيم مستويات الدم

يحتوى على مركبات الفلافونويد المسؤولة عن ترقق الدم ، وبالتالي يقلل احتمالية ارتفاع ضغط الدم والحفاظ على سلامة الشعيرات الدموية، بجانب أنه يحمى من اضطرابات الأوعية الدموية مثل الذبحة الصدرية والدوالي.

4. الوقاية من أورام الثدى

يعتبر من الفواكه المهمة لصحة المرأة فهو يعمل على مكافحة آلام الدورة الشهرية، كما يساعد في علاج القرحة ويمنع مرض الثدي الليفي.

5.مضاد للالتهابات

يحتوي التوت على خصائص مضادة للالتهابات ويعزز التئام الجروح والحروق، وتساعد هذه الفاكهة أيضًا في تنظيف الأغشية المخاطية للأنف والفم والحلق.

6.تحسين صحة القلب

يساعد تناول التوت على منع انخفاض ضغط الدم وارتفاع ضغط الدم مما يزيد من إمداد الدم إلى الأعصاب ويمنع مرض السكري، وأوصى التقرير بتناول مايعادل من 20 الى 60 جراما في اليوم من التوت، للوقاية من الأمراض المختلفة.