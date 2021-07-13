شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعمل دايت وعايز تخس بسرعة.. تناول الفاكهة بدلا من العصائر واشرب قرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن يمكن أن تساعد الأنظمة الغذائية، وممارسة التمارين الرياضية المكثفة بشكل كبير فى تحقيق أهدافك، كما يجب عليك تغيير عاداتك اليومية لتصبح أكثر صحة وتقليل مدخولك اليومى من السعرات الحرارية للوصول إلى الوزن المثالى، ويقدم التقرير المنشور بموقع "Healthline" مجموعة من النصائح المفيدة عن النظام الغذائي لفقدان الوزن بشكل فعال للحصول على جسم أكثر صحة.

تحكم في وجباتك..

التحكم فى الوجبات والكمية المتناولة من الطعام مهم جدًا لتحقيق أهداف إنقاص الوزن بشكل فعال، فهذا لا يساعد فقط فى خسارة بعض الكيلوجرامات وتجنب الإفراط فى استهلاك السعرات الحرارية، بل يساعد أيضًا فى الحفاظ على وزن صحي على المدى الطويل.

اشرب القرفة

يمكن أن تعمل القرفة على استقرار الرغبة الشديدة فى تناول الطعام، حيث إنه وفقًا لإحدى الدراسات فإن إضافة ملعقة صغيرة من القرفة إلى الأطعمة مثل الحبوب والخبز والمنتجات النشوية الأخرى لا تساعد فقط فى استقرار مستويات السكر فى الدم، بل تحافظ على مستويات الأنسولين المسبب للجوع.

تناول الفواكه بدلًا من العصائر

استبدال عصائر الفاكهة التى تحتوى على نسبة من السكريات بتناول حصص من الفاكهة حتى تكون أكثر صحة، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية، كما تشير الدراسات إلى أن تناول الفاكهة صحيحة بدلًا من العصائر يقلل من خطر الإصابة بمرض السكرى من النوع 2.

اشرب الكثير من الماء

في بعض الأحيان، نصاب بنوبات من الجوع بين الوجبات، وقد تؤدي تلك النوبات إلى الرغبة الشديدة في تناول كميات كبيرة من السعرات الحرارية ما يترتب عليه زيادة كبيرة في الوزن، لذلك إذا كنت تشعر بالجوع فعليك تعويض ذلك بشرب الكثير من الماء فهو لن يروي عطشك فحسب، بل سيمنحك شعورًا بالشبع أيضًا.

تناول أطعمة خفيفة وصحية بين الوجبات

تناول أجزاء صغيرة من أطعمة صحية بين الوجبات يسيطر على شعورك بالجوع ورغبتك الشديدة بتناول الطعام غير الصحى بما يخدم خطط إنقاص الوزن، وقد يساعدك هذا بدوره على الابتعاد عن الإفراط فى استهلاك المزيد من السعرات الحرارية.