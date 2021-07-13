5 أطعمة منخفضة السعرات الحرارية تساعدك فى إنقاص الوزن

2. الموز..

يساعدك الموز على تحسين جهازك الهضمي، ودعم صحة القلب، وتحسين تدفق الدم، وخفض ضغط الدم، ومرض السكري، وتحسين أداء الدماغ ، ولأنه غني بمحتوى الألياف فهي يساعد على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية.

3.الشوفان..

يساعد الشوفان على إبطاء عملية الهضم ما يمنحك شعورًا بالشبع والامتلاء لفترة أطول ومن ثم تقليل الشهية على مدار ساعات عديدة، وبالتالي فإن الشوفان أفضل بكثير من الحبوب الباردة التي تحتوي على نفس الكمية من السعرات الحرارية مما يساعد على التحكم في الوزن.

4.الشيكولاتة..

يجب عليك على اختيار الشوكولاتة التي تحتوي على 70% من الكاكاو، وتعد غنية بمضادات الأكسدة، والتي تساعد على تعزيز صحة القلب وفقدان الوزن بشكل صحي.

يعتبر التوت من الأطعمة الغذائية التي تتميز بأنها مصدر قليل السعرات الحرارية، مما يساعد الشخص على الشعور بالشبع والامتلاء بتناول سعرات حرارية قليلة.

5. التوت..