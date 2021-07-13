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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة منخفضة السعرات الحرارية تساعدك فى إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اتباع نظام غذائي صحى وتقليل السعرات الحرارية، من أهم الخطوات التى يجب القيام بها لخفض الوزن.
فيما يلي 5 أطعمة منخفضة السعرات الحرارية لإنقاص الوزن يمكنك تناولها دون اكتساب المزيد من السعرات الحرارية.
1. الزبادي بالفراولة
حلوى لذيذة تحتوي على 96 سعرحراري فقط والتي لن تساعدك فقط على إنقاص وزنك، ولكنها غنية أيضا بالعناصر الغذائية ومفيدة للجهاز الهضمي، كما تفيد صحة القلب وتقوي المناعة ويمكن أن تكون مفيدة أيضًا للأشخاص المصابين بمرض السكري.
الزبادي بالفراولة
2. الموز..
يساعدك الموز على تحسين جهازك الهضمي، ودعم صحة القلب، وتحسين تدفق الدم، وخفض ضغط الدم، ومرض السكري، وتحسين أداء الدماغ ، ولأنه غني بمحتوى الألياف فهي يساعد على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية.
الموز
3.الشوفان..
يساعد الشوفان على إبطاء عملية الهضم ما يمنحك شعورًا بالشبع والامتلاء لفترة أطول ومن ثم تقليل الشهية على مدار ساعات عديدة، وبالتالي فإن الشوفان أفضل بكثير من الحبوب الباردة التي تحتوي على نفس الكمية من السعرات الحرارية مما يساعد على التحكم في الوزن.
4.الشيكولاتة..
يجب عليك على اختيار الشوكولاتة التي تحتوي على 70% من الكاكاو، وتعد غنية بمضادات الأكسدة، والتي تساعد على تعزيز صحة القلب وفقدان الوزن بشكل صحي.
5. التوت..
يعتبر التوت من الأطعمة الغذائية التي تتميز بأنها مصدر قليل السعرات الحرارية، مما يساعد الشخص على الشعور بالشبع والامتلاء بتناول سعرات حرارية قليلة.