شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم برات أفضل وسيلة لإنقاص الوزن.. يساعد على مقاومة أمراض المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ريجيم برات أحد الأنظمة الغذائية التي تساهم في إنقاص الوزن، خاصة إذا كنت مصابا بفيروس بالمعدة أو امراض بالجهاز الهضمى، لأن هذا النظام يعتمد على الفواكه والخضروات التي تكون بسيطة على المعدة وتساعدك في تخفيف الأعراض مثل الغثيان والإسهال.

وطبقا لتقرير نشر في موقع انسايدر، فإن ريجيم برات، يعتمد على بعض الأطعمة مثل الموز والأرز وعصير التفاح والخبز المحمص، ويرجع تاريخه الى 100عام، وقد تم تطويره حتى ينجح في تقديمه للأطفال لتقليل كمية الإسهال التي يعانون منها عندما يصابون بأمراض معوية حادة.

وعلى الرغم من أن النظام الغذائي تم اختراعه في المقام الأول للأطفال المرضى ، إلا أن البالغين الذين يعانون من مشاكل حادة في المعدة يمكنهم أيضًا استخدامه لتقليل أعراضهم، ولكن قبل أن تبدأ أنت أو طفلك في اتباع نظام برات لابد أن تعرف ماهى الأسباب المختلفة للإسهال.

وحذر الخبراء من اتباع هذا النظام الغذائي إذا كنت تعاني من براز دموي أو ارتفاع في درجة الحرارة أو ألم شديد في البطن.

ويوفر نظام برات الغذائي كمية صغيرة من العناصر الغذائية مثل فيتامين C في عصير التفاح والألياف وفيتامين B-6 في الموز، لكنك ستفتقر إلى العناصر الغذائية الرئيسية الأخرى بما في ذلك البروتين والدهون الصحية، لذا يعتبر هذا الريجيم آمن على المدى القصير، خاصة إذا كنت تعانى من مرض معوي فيروسي حاد مثل التهاب المعدة والأمعاء أو مثل حشرة المعدة.

وأوصى الخبراء بضرورة إعادة إدخال نظام غذائي متوازن طبيعي بعد يوم أو يومين من اتباع نظام برات لاستعادة صحتك.

وتكمن فائدة حمية برات الغذائية في قدرتها على معالجة الإسهال والقئ، ويعتمد هذا النظام على العديد من الأطعمة مثل الموز والأرز وعصير التفاح وخبز التوست، والشوربة، والبطاطس والبطاطا والدجاج بدون جلد، ودقيق الشوفان والبطيخ.