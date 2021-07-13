شكرا لقرائتكم خبر عن لو مريض بالغدة الدرقية.. 7 نصائح تنظم وجباتك اليومية لتحسين حالتك الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطرابات الغدة الدرقية من أكثر المشكلات المزعجة التي تؤثر على كافة العمليات البيولوجية داخل الجسم، لأنها الغدة المسئولة عن إطلاق العديد من الهرمونات التي تساعد في تنظيم العديد من الوظائف بالجسم مثل نمو الشعر ودرجة حرارة الجسم والتمثيل الغذائي.

وطبقا لتقرير نشر في موقع اكسبريس، فإن النظام الغذائي يلعب دورا كبير في تحسين الحالة الصحية لمرضى الغدة الدرقية، الذين يعانون من فرط في نشاط الحركة، ووفقًا لمؤسسة الغدة الدرقية البريطانية (BTF) ، لا يوجد نظام غذائي محدد يجب على الأشخاص المصابين بفرط نشاط الغدة الدرقية اتباعه.

وأكد الخبراء أن الأشخاص المصابون بفرط نشاط الغدة الدرقية يحتاجون إلى تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية لمساعدتهم على البقاء بصحة جيدة،مثل:

1. الإكثار من تناول المياه والسوائل بمختلف أنواعها(على الأقل ستة إلى ثمانية أكواب في اليوم)

2.تناول ما لا يقل عن خمس حصص من مجموعة متنوعة من الفاكهة والخضروات يوميا

3.اعتماد الوجبات التي يتم تناولها على الأطعمة النشوية الغنية بالألياف مثل البطاطس أو الخبز أو الأرز أو المكرونة

4.تناول بعض بدائل الألبان أو منتجات الألبان.

5.تناول بعض البقوليات والبقول والأسماك والبيض واللحوم والبروتينات الأخرى.

6. اختيار الزيوت غير المشبعة والدهن وتناولها بكميات قليلة.

7.قد يوصي الطبيب بمكملات غذائية أو فيتامينات معينة للأشخاص المصابين بفرط نشاط الغدة الدرقية.