فوائد وأضرار تناول كوب من الشاي الأسود أو الأخضر يومياً

بيروت - نادين محمد -

كوب من الشاي الأسود أو الأخضر يمنحك فوائد صحية غير متوقعة لكن في المقابل الإفراط في تناوله قد يسببب مشاكل صحية بجانب بعض المزايا الأخرى لاستهلاك هذا المشروب التي ربما لم تعرفيها من قبل.

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1. يقلل من الالتهابات

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يحتوي الشاي على مادة البوليفينول والكاتيكين، والتي لها قدرة طبيعية على تقليل الالتهابات في الجسم كمضادات أكسدة طبيعية، تمنع هذه المركبات أيضًا تلف الخلايا.

يمكن لكل من محتوى الكافيين والمواد الكيميائية الطبيعية في هذا المشروب تعزيز معدل الأيض. وفقًا لدراسة أجرتها المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، يمكن أن تزيد من قدرات حرق الدهون بنسبة تصل إلى 17 بالمائة.

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3. تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

يحتوي الشاي على مضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل الالتهابات المزمنة والأضرار التأكسدية، وفقًا للمعهد الوطني للصحة.

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تناول كوب من الشاي يمنع نمو البكتيريا ويقلل من رائحة الفم الكريهة.

5. يمنع مرض السكري من النوع الثاني

يعد التحكم في مستويات السكر في الدم أمرًا ضروريًا للعديد من الأشخاص. يُظهر محتوى الكافيين في هذا المشروب، بالإضافة إلى القدرة على تحسين حساسية الأنسولين.

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في حين أن هناك العديد من الفوائد لاحتساء الشاي، إلا أن هناك أيضًا بعض العيوب التي يجب مراعاتها وهي كما يلي:

1. تقرحات المعدة

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إذا كنت تشرب الكثير من هذا المشروب الساخن، فقد تصاب بالقرح. هذا ينطبق بشكل خاص على أولئك الذين لديهم بالفعل مشاكل مع الإفراط في إنتاج الحمض في معدتهم.

2. يمكن أن يسبب فقر الدم

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يوصى بتناول هذا المشروب بعد ساعة واحدة على الأقل من الوجبة بسبب ارتفاع مستويات حمض التانيك. تميل هذه الأحماض إلى التسبب في نقص الحديد وفقر الدم، مما يقلل من قدرة الجسم على امتصاص الحديد.

3. الغثيان

يمكن لبعض المركبات الموجودة في هذا المشروب أن تجعل الكثير من الناس يشعرون بالغثيان، خاصة إذا كنت تشربه بانتظام.

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