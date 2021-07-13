شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تناول اللوز يقلل من خطر الإصابة بالسكرى ويحسن التمثيل الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة حديثة، أن تناول وجبة خفيفة من اللوز يساعد في تحسين التمثيل الغذائي للجلوكوز لدى المراهقين والشباب المصابين بمقدمات السكري، فهو يحسن مستويات السكر في الدم في مرحلة ما قبل السكري مما يساعد في منع أو تأخير تطور مرض السكري، وأشارت الدراسة إلى أن استهلاك اللوز قد يخفض الكوليسترول الضار بشكل ملحوظ ، مع الحفاظ على مستويات الكوليسترول الجيد "HDL"وفقا لما نشره موقع " indianexpress".





وقال شاليني غاروين بليس ، اختصاصي التغذية في مستشفى كولومبيا، إن تناول اللوز يقلل من البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) أو الكوليسترول السيئ ويزيد من البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) المعروف باسم الكوليسترول الجيد، مما يساعد على تقليل مستويات الكوليسترول وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وأجريت التجربة السريرية في الهند، بهدف تحديد تأثير استهلاك اللوز على عوامل ضعف التمثيل الغذائي بما في ذلك الجلوكوز في الدم ، والدهون ، والأنسولين ، وعلامات التهابية مختارة لدى المراهقين والشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 25 عامًا) مع مقدمات السكري.

كانت الدراسة عبارة عن تجربة موازية لـ 275 مشاركًا (59 ذكرًا و 216 أنثى) يعانون من اختلال في التمثيل الغذائي للجلوكوز (مقدمات السكري)، في بداية الدراسة ، تم قياس وزن المشاركين وطولهم ومحيط الخصر والفخد ، وأخذ عينات من الدم أثناء الصيام، وخضع المشاركون أيضًا لاختبار تحمل الجلوكوز.