شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل الأنظمة الغذائية للحفاظ على صحة قلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤدي نمط الحياة الحديث والعوامل الأخرى ذات الصلة إلى الضغط والتأثير بشكل كبير على أدائه في حين أنه من المهم الحفاظ على نمط حياة صحي، فإن النظام الغذائي الذي تتبعه يلعب أيضًا دورًا محوريًا في تحديد حالته، وهناك العديد من الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف والدهون الجيدة ومضادات الأكسدة، على وجه الخصوص، لتعزيز حالة القلب، في حين تم ربط الإفراط في تناول السكر المضاف واللحوم المصنعة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

الأنظمة الغذائية المفيدة للقلبحمية منخفضة الكربوهيدرات

الكربوهيدرات لها تأثير ضار أكبر على صحة القلب من الدهون، ومع ذلك فإن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات لا يقلل من استخدام الكربوهيدرات فحسب، بل هو أثقل في البروتين أو الدهون بشكل أساسي من النظام الغذائي العادي، إنه يحسن حالة القلب بشكل كبير عن طريق خفض الوزن الزائد وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية وضغط الدم ، مع تعزيز مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) في الجسم، من المستحسن أن يشتمل هذا النظام الغذائي بشكل أساسي على ما يكفي من الألياف من المنتجات النباتية مثل الخضروات والتركيز على الدهون الصحية من الأفوكادو والمكسرات والبذور والزيوت النباتية المعالجة بالحد الأدنى والأسماك الغنية بأوميجا 3.

نظام شبه نباتي

يعتمد النظام الغذائي شبه النباتي، المعروف أيضًا باسم النظام الغذائي المرن، على الأطعمة النباتية التي يتم تناولها من حين لآخر من اللحوم أو الأسماك أو منتجات الدواجن، يفرض النظام الغذائي تقييد السكريات المضافة ، والحبوب المكررة ، واللحوم المصنعة ، والوجبات الأخرى عالية المعالجة ، وتناول الأطعمة الكاملة إلى حد كبير ، والأطعمة المصنعة أقل، على الرغم من كونه نظامًا غذائيًا نباتيًا بشكل أساسي ، إلا أنه يشجع على تحسين حالة القلب هذا النظام الغذائي هو الخيار الأكثر عملية واستدامة لأولئك الذين يبحثون عن فوائد قلبية من المكملات النباتية ، دون إغفال تناول اللحوم.

نظام نباتي

النباتيون يقومون بدمج استخدام المنتجات الحيوانية مثل منتجات الألبان أو البيض أو حبوب لقاح النحل أو العسل أو الجيلاتين وبالتالي، نظرًا للكمية المركزة من المحتوى النباتي، فإن هذه النظم الغذائية تفيد القلب من خلال الألياف ومضادات الأكسدة والمواد الكيميائية المضادة للالتهابات في النباتات تثبت العديد من الدراسات أن هذه الأنظمة الغذائية تقلل من حوادث الوفيات المرتبطة بالقلب.

نظام DASH الغذائي

تم تحديد الأساليب الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم أو نظام DASH الغذائي للمساعدة في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وعلاجه (ارتفاع ضغط الدم)، وبالتالي، ينخفض ​​أيضًا خطر الإصابة بأمراض القلب، يسمح النظام الغذائي فقط لمجموعات غذائية معينة حسب متطلبات السعرات الحرارية، مثل الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان قليلة الدسم واللحوم الخالية من الدهون والحبوب الكاملة، مع الامتناع عن تناول اللحوم الحمراء والحبوب المكررة والسكريات، كما أنه يحد من استهلاك الصوديوم للتحكم في ضغط الدم، تتم حماية قلبك في النهاية عن طريق تقليل مشاكل الجسم المميتة مثل ضغط الدم والسمنة ومستويات الكوليسترول ومقاومة الأنسولين.