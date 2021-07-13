فرنسا تواجه "دلتا كورونا" بإجراءات جديدة

محمد الفلاح - الثلاثاء 13 يوليه 2021

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سلسلة إجراءات جديدة في البلاد لمواجهة تفشي متحور فيروس كورونا "دلتا".



وتتضمن سلسلة الإجراءات الجديدة إعلان حالة الطوارئ الصحية وحظر التجول اعتبارًا من الثلاثاء في إقليمي ريونيون ومارتينيك، وجعل اللقاح إلزاميا لجميع العاملين في القطاع الصحي ودور رعاية المسنين والمتصلين بالفئات الهشة بدءا من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل،مع إمكانية أن يشمل القرار فيما بعد عامة الناس فيما سيتم إطلاق حملات تطعيم محددة في المدارس اعتبارًا من بداية العام الدراسي.

وقال ماكرون في خطاب متلفز وجهه إلى الفرنسيين: "إذا لم يزد تطعيم الفرنسيين بشكل كافٍ، فسيكون من الضروري طرح مسألة التطعيم الإجباري لجميع الفرنسيين، يجب أن نتحرك نحو تطعيم الجميع لأن هذا هو السبيل الوحيد للعودة إلى الحياة الطبيعية في البداية".

ومن الإجراءات الجديدة التي أعلنها الرئيس الفرنسي جعل الإدلاء بالجواز الصحي شرطا لارتياد الأماكن العامة حيث سيتم تطبيق هذا الممر الصحي على جميع الأطفال والبالغين في الأماكن التي يزيد عدد الناس فيها على 50 شخصًا مثل المتنزهات الترفيهية والمطاعم وصالات الرياضة والمسارح وغيرها، وسيشمل جميع الفرنسيين الذين تزيد أعمارهم على 12 عامًا".