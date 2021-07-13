تبرعات بـ10 ملايين جرعة من لقاح "فايزر- بيونتيك" لتايوان

محمد الفلاح - الثلاثاء 13 يوليه 2021

أعلنت الحكومة التايوانية أن شركتين كبيرتين في مجال التكنولوجيا سوف تتبرعان بـ 10 ملايين جرعة من لقاح "فايزر- بيونتيك" لتايوان.



وقال المتحدث باسم الحكومة لو بينج تشينج في مؤتمر صحفي إنه تم توقيع اتفاق التبرع، عقب أن توصلت شركة تايوان لتصنيع أشباه المواصلات، أكبر شركة مصنعة للشرائح الإلكترونية في العالم، وشركة هون هاي، أكبر شركة مصنعة للمنتجات الإلكترونية في العالم، لاتفاق مع الشركة الألمانية.

وأضاف المتحدث أن الشركات الخاصة والحكومة تعاونت للحصول على اللقاحات، بعد أن واجهت تايوان صعوبات في شراء جرعات اللقاح.

وأوضح المتحدث أن شركة بيونتيك سوف تمد تايوان بـ 10 ملايين جرعة بصورة مباشرة، على الرغم من أنه لم يتم الكشف عن الإطار الزمني لتوصيل الجرعات.

وحصل حتى الآن 14 % من سكان تايوان البالغ عددهم 23.6 مليون نسمة على جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا.

وكانت الرئيسة تساي انج وين قد انتقدت في أيار/مايو الماضي الصين لمنعها تايوان من توقيع اتفاق مع بيونتيك للحصول على جرعات اللقاح.

وكلفت حكومة تايوان في حزيران/يونيو شركتي شركة تايوان لتصنيع أشباه المواصلات وهون هاي، التي تعرف أيضا باسم فوكسكون، بشراء كل منهما 5 ملايين جرعة من لقاح بيونتيك/فايز وتقديمهم كتبرع لتايوان.

وأعلنت الشركتان، الثلاثاء، تبرعهما بالجرعات في بورصة تايوان، وقالتا إن تكلفة التبرع لن تتجاوز 175 مليون دولار لكل منهما.