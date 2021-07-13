محمد الفلاح - الثلاثاء 13 يوليه 2021

المشي بالنسبة للبعض رياضة لا تبدو بفعالية التمارين القاسية والتعرق الحقيقي داخل صالات الألعاب الرياضية لكن الأبحاث في المجال أكدت أن المشي لفترات بسيطة خلال الأسبوع يضفي سنوات مديدة إلى العمر ويقلص من خطر الإصابة بالأمراض ويتسم بفوائد صحية جمة، وفقا للبيان.



وأكد موقع «بست لايف أونلاين» أن المشي لمدة ساعتين ونصف الساعة خلال الأسبوع يقلص مخاطر الموت المبكر.

وذكرت دراسة جديدة نشرت في مجلة «British Journal of Sports Medicine» البريطانية المتخصصة، بأن مراقبة 380.055 شخصاً يبلغ متوسط عمرهم 56 عاماً على مدى 11 عاماً من أجل دراسة العلاقة بين النشاط الجسدي وقلة النوم، بينت أن النشاط البدني الأسبوعي الموازي لساعتين ونصف الساعة من المشي السريع قد «قلص معظم مسببات قلة النوم المؤذية والموت المبكر».