تعرف على اخر تطورات كورونا حول العالم

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محمد الفلاح - الثلاثاء 13 يوليه 2021

يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه في جميع أنحاء دول العالم، مسجلا أرقاما جديدة على صعيد الإصابات والوفيات.



وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات إلى 188 مليوناً و80 ألفاً و23 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و55 ألفا و871 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 172 مليونا و13 ألفا و797 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

قرر مجلس الوزراء الكويتي إغلاق كافة الأنشطة الخاصة بالأطفال بما فيها النوادي الصيفية، اعتبارا من يوم الأحد 25 يوليو/ تموز وحتى إشعار آخر، في خطوة احترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وذكر المجلس أنه بعد إفادة من وزير الصحة، قرر أيضا تكليف كل من وزارة الدفاع ومؤسسة البترول الكويتية بتسخير مستشفياتهما لدعم المنظومة الصحية في البلاد.

وسجلت الكويت، الإثنين، 1770 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، إضافة إلى 19 وفاة، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 377364، والوفيات 2136.

سجلت وزارة الصحة المصرية يوم الإثنين 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا وسبع حالات وفاة نزولا من 117 إصابة و13 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين هو 283212 من ضمنهم 219291 حالة تم شفاؤها و16403 حالات وفاة".

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 646 حالة مما رفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و737135 حالة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات بواقع 26 حالة ليصل الإجمالي إلى 91259.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سلسلة إجراءات جديدة في البلاد لمواجهة تفشي متحور فيروس كورونا "دلتا" في البلاد وإعلان حالة الطوارئ الصحية وحظر التجول اعتبارًا من، الثلاثاء، في إقليمي ريونيون ومارتينيك.

وتتضمن سلسلة الإجراءات الجديدة جعل اللقاح إلزاميا لجميع العاملين في القطاع الصحي ودور رعاية المسنين والمتصلين بالفئات الهشة بدء من شهر سبتمبر المقبل، مع إمكانية أن يشمل القرار فيما بعد عامة الناس فيما سيتم إطلاق حملات تطعيم محددة في المدارس اعتبارًا من بداية العام الدراسي.

وقال ماكرون في خطاب متلفز وجهه إلى الفرنسيين: "إذا لم يزد تطعيم الفرنسيين بشكل كافٍ، فسيكون من الضروري طرح مسألة التطعيم الإجباري لجميع الفرنسيين، يجب أن نتحرك نحو تطعيم الجميع لأن هذا هو السبيل الوحيد للعودة إلى الحياة الطبيعية في البداية".

ومن الإجراءات الجديدة التي أعلنها الرئيس الفرنسي جعل الإدلاء بالجواز الصحي شرطا لارتياد الأماكن العامة حيث سيتم تطبيق هذا الممر الصحي على جميع الأطفال والبالغين في الأماكن التي يزيد عدد الناس فيها عن 50 شخصًا ، مثل المتنزهات الترفيهية والمطاعم وصالات الرياضة والمسارح وغيرها.