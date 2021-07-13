شكرا لقرائتكم لقاح كورونا بعد دقها ناقوس الخطر.. إسرائيل تتيح جرعة ثالثة من لقاح فايزر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إسرائيل اليوم الأحد أنها ستبدأ إتاحة جرعات تنشيطية من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا للبالغين الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، لكنها ما زالت تدرس ما إذا كانت الجرعات الثالثة ضرورية لعامة الناس.

وأدت سرعة انتشار متحور دلتا من فيروس كورونا إلى زيادة معدلات التطعيم من جديد في إسرائيل مع ارتفاع الإصابات الجديدة خلال الشهر الماضي من عدد بسيط في خانة الآحاد إلى حوالي 450 إصابة يومياً.

من حملة التطعيم ضد كورونا في إسرائيل

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ويوم الخميس الماضي قالت شركة فايزر وشريكتها بيونتيك، الموردان الرئيسيان للقاح إلى إسرائيل منذ بدء حملة التطعيم في ديسمبر الماضي، إنهما ستطلبان من السلطات الأميركية والأوروبية في غضون أسابيع اعتماد الجرعات التنشيطية.

واستندت الشركتان في ذلك إلى زيادة خطر العدوى بعد ستة شهور.

ولم تكشف الشركتان عن البيانات التي تثبت هذا الخطر مما أدى إلى انتقادات لهما من بعض العلماء والمسؤولين. لكنهما قالتا إن هذه البيانات ستعلن على الملأ قريباً.

من حملة التطعيم ضد كورونا في إسرائيل

وقال وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفيتس لإذاعة "كان" الإسرائيلية: "على أي حال سنعطي جرعة ثالثة اعتباراً من الآن لمن يعانون من نقص المناعة.. وهؤلاء على سبيل المثال من أجريت لهم عمليات زرع أعضاء أو يعانون من حالة طبية تتسبب في هبوط المناعة".

وتوضح بيانات وزارة الصحة أن 46 مريضاً يعالجون حالياً في المستشفيات في إسرائيل من حالات حادة من الإصابة بفيروس كورونا، ونصفهم كان قد تلقى لقاح كورونا بجرعتيه.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في تصريحات لمجلس الوزراء أذيعت اليوم الأحد إنه اتفق مع فايزر على تقديم موعد الشحنة التالية من الجرعات إلى الأول من أغسطس المقبل. وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تصل هذه الشحنة في سبتمبر المقبل.